Vacaciones de invierno en Malargüe: continúan las actividades gratuitas con una agenda renovada

La Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano, dio a conocer las actividades correspondientes a la segunda semana del programa “Vacaciones de Invierno Malargüe 2026”, informando además modificaciones en la programación.

Las actividades comenzarán el jueves 16 de julio con una nueva edición del Ciclo de Yoga, que se desarrollará a las 16 horas en el Polideportivo, a cargo de la profesora Adriana Ojeda. La propuesta es libre y gratuita, y se solicita a los participantes asistir con su propio mat.

Ese mismo día, desde las 16 horas, el SUM del barrio Nueva Esperanza será sede de una función de “Cine en los Barrios”, también con acceso libre.

El viernes 17, el Ciclo de Yoga continuará en el Polideportivo, esta vez con la profesora Jaqueline Vergara, mientras que a las 17 horas el Centro de Convenciones Thesaurus presentará la obra infantil “El Monstruo de los Colores”, en el marco de las Tardes de Cuentos, con entrada gratuita.

La agenda culminará el sábado 18 con una nueva clase de yoga, a cargo de la profesora María Rosa Bernales, y a las 17 horas se ofrecerá el espectáculo teatral “Misión Saludable, una aventura mágica en la cocina”, también en el Centro de Convenciones Thesaurus, con ingreso libre.

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a participar de estas propuestas pensadas para disfrutar en familia durante el receso invernal, promoviendo el encuentro, la recreación y el acceso gratuito a actividades culturales y deportivas.