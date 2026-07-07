Vacaciones de Invierno; El municipio ofrece actividades para los niños y familias

«Comenzamos con este ciclo que cada año reúne a muchísimos chicos y familias. Hemos preparado una programación muy variada para que todos puedan disfrutar de estas vacaciones sin costo y con espectáculos de gran nivel», destacó el director de Cultura, Marcelo Guajardo.15

Uno de los principales atractivos será el ciclo de espectáculos infantiles que se desarrolla todos los días en el Teatrino del Parque de los Niños hasta el 19 de julio.

Allí, entre las 14.30 y las 19, se presentan cinco funciones diarias con artistas locales y compañías invitadas, incluyendo elencos provenientes de la provincia de Córdoba. La propuesta incluye teatro, títeres, circo, narraciones y cuentos.

A la programación del Parque de los Niños se suma el ciclo de cine infantil en Punto Digital, que tendrá funciones gratuitas los miércoles 8 y 15 de julio desde las 15. También el 16 de julio se presentará una obra de teatro proveniente de la ciudad de Mendoza en el Teatro Roma, con ingreso libre por orden de llegada.

«Queremos que quienes se quedan en San Rafael tengan muchas opciones para compartir en familia. Son actividades pensadas para que chicos y grandes disfruten juntos de estas vacaciones», agregó Guajardo.

VISITAS A LOS MUSEOS

La propuesta cultural también incluye la apertura gratuita de los museos municipales, que permanecerán habilitados de lunes a domingo, entre las 8 y las 18. Se podrán visitar el Museo de Historia Natural (Balloffet 3099), el Museo Ferroviario (Zapata y San Martín) y el Museo Militar (Mitre 5200), ofreciendo una alternativa para conocer parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro departamento.