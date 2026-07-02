Vacaciones de Invierno 2026: La Dirección de Cultura presenta una agenda para toda la familia

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Malargüe presentó la programación de Vacaciones de Invierno 2026, una propuesta que se desarrollará durante las dos primeras semanas de julio con una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y saludables destinadas a niños, jóvenes y familias.

La programación incluye funciones de teatro, ciclos de cuentos, cine en los barrios, clases abiertas de yoga y una tradicional velada por el 9 de Julio, con eventos gratuitos y otros de carácter arancelado.

Durante la primera semana, las actividades comenzarán el sábado 4 y domingo 5 con la obra teatral “Las Guerreras del Arco Iris”, que se presentará en el Centro de Convenciones Thesaurus en dos funciones, a las 16 y 18 horas, con una entrada general de $5.000. Ambos días también habrá jornadas del Ciclo de Yoga en el Polideportivo, con participación libre y gratuita.

El cronograma continuará el lunes 6 con una nueva clase de yoga; el martes 7 llegará “Cine en los Barrios” a la SUM Nueva Esperanza desde las 16 horas; mientras que el miércoles 8 se realizará la tradicional Velada del 9 de Julio en el Centro de Convenciones Thesaurus, desde las 21:30, con entrada libre y gratuita.

Las actividades seguirán el viernes 10 y sábado 11 con nuevas clases de yoga. Ese mismo sábado también se presentará la obra infantil “El Mago de los Cuentos”, desde las 17 horas en el Centro de Convenciones Thesaurus, con una entrada de $5.000.

La segunda semana comenzará el domingo 12 con “Tardes de Cuentos”, que presentará la obra “Los Tres Cerditos”, con acceso libre y gratuito. Del lunes 13 al sábado 18 continuará el Ciclo de Yoga en el Polideportivo, con diferentes profesoras a cargo de cada jornada.

El miércoles 15, además, el programa “Cine en los Barrios” llegará al barrio El Payén, mientras que el sábado 18 se presentará la propuesta teatral “Misión Saludable, una aventura mágica en la cocina”, también con entrada libre y gratuita.

Finalmente, el cierre de las vacaciones será el domingo 19 con una nueva edición de “Tardes de Cuentos”, que en esta oportunidad ofrecerá la obra “El Monstruo de los Colores”, desde las 17 horas en el Centro de Convenciones Thesaurus.

Desde la Dirección de Cultura destacaron que la propuesta busca ofrecer alternativas recreativas, culturales y educativas para disfrutar en familia durante el receso invernal, promoviendo el acceso a espectáculos y actividades para todas las edades.