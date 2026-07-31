Una nueva oportunidad para estudiar: el CEBJA Fortín 25 de Mayo invita a jóvenes y adultos a completar su educación

La educación es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, el acceso a mejores oportunidades laborales y la participación activa en la sociedad. En este contexto, el CEBJA N.º 3-065 Fortín 25 de Mayo, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, continúa ofreciendo una alternativa educativa para quienes desean finalizar sus estudios primarios o iniciar el nivel secundario.

La institución funciona en las instalaciones de la Escuela Primaria N.º 1-137 Juan Palma, ubicada en la intersección de las calles El Toledano y Ortubia, brindando un espacio de aprendizaje pensado para jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no pudieron completar su trayectoria educativa.

En el Nivel Primario, el CEBJA cuenta con Grados Múltiples B y C, destinados a personas desde los 14 años que no hayan finalizado la escuela primaria o que aún necesiten iniciar su proceso de alfabetización. Las clases se dictan de 15:15 a 18:15 horas.

Además, ofrece el Ciclo Básico del Nivel Secundario, al que pueden incorporarse estudiantes a partir de los 16 años. Las actividades se desarrollan de 15:00 a 18:30 horas, permitiendo que más jóvenes y adultos tengan la posibilidad de continuar su formación académica.

Finalizar los estudios no solo representa la obtención de un título, sino también la posibilidad de fortalecer conocimientos, ampliar oportunidades laborales, mejorar la calidad de vida y convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones. La educación de jóvenes y adultos constituye un derecho y una oportunidad para construir un futuro con mayores herramientas y posibilidades.

Desde el CEBJA N.º 3-065 Fortín 25 de Mayo invitan a todas las personas interesadas a acercarse a la institución e informarse sobre la propuesta educativa. Nunca es tarde para aprender, alfabetizarse y completar los estudios: cada paso en la educación abre nuevas puertas y contribuye al crecimiento personal y comunitario.