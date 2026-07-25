Últimos días para inscribirse en Mendoza Coopera 2026, el encuentro que reunirá al cooperativismo de toda la provincia

El jueves 6 de agosto, la Nave Cultural será sede de una nueva edición de Mendoza Coopera, una jornada que convocará a cooperativas, especialistas, referentes nacionales e internacionales y organismos vinculados al sector para debatir sobre innovación, financiamiento, transparencia y desarrollo cooperativo.

Faltan pocos días para Mendoza Coopera 2026, el encuentro organizado por el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, que se desarrollará el jueves 6 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. La propuesta reunirá a referentes del cooperativismo, instituciones, empresas, organismos públicos y especialistas para compartir experiencias, generar vínculos y analizar los principales desafíos y oportunidades del sector.

El encuentro tiene como objetivo generar oportunidades de negocios, fortalecer la articulación entre cooperativas y visibilizar experiencias exitosas de Mendoza, del país y del mundo. Además, busca promover el intercambio de conocimientos sobre innovación, nuevas tecnologías, financiamiento y desarrollo territorial, consolidando al cooperativismo como una herramienta estratégica para el crecimiento económico y social de la provincia.

Mendoza Coopera se desarrolla en articulación con el Consejo Consultivo Cooperativo, promoviendo la participación de los distintos actores que integran el ecosistema cooperativo provincial y fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público, las cooperativas y las instituciones vinculadas a la economía social.

Una agenda con referentes nacionales e internacionales

La jornada comenzará a las 8, con las acreditaciones y contará con un programa de conferencias y paneles temáticos a cargo de especialistas de reconocida trayectoria. Entre los principales ejes se destacan Gobierno Abierto, Economía del Conocimiento y HealthTech, Compliance y Transparencia, Juventudes en el Cooperativismo, la experiencia del modelo cooperativo Mondragón y herramientas de financiamiento para el crecimiento cooperativo.

Entre los disertantes se destaca la participación de Ana Aguirre Uriz, directora de Gobierno Abierto y Buen Gobierno del Gobierno Vasco, quien abordará experiencias internacionales vinculadas a la innovación en la gestión pública y el modelo cooperativo de Mondragón. También participarán Manuel Leiva, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC); Andrea Barbiero, cofundadora de Salus.Coop y embajadora del Barcelona Health Hub para América Latina; Nicolás Jacquet, presidente del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas y vicepresidente del Comité Mundial de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional; además de especialistas en cumplimiento normativo, transparencia y financiamiento cooperativo.

Como cierre, el encuentro ofrecerá un espacio de networking destinado a fortalecer la vinculación entre cooperativas, instituciones, organismos públicos y actores del ecosistema productivo, favoreciendo la generación de alianzas y nuevas oportunidades de desarrollo para el sector.