Ulpiano Suarez visitó San Rafael, habló del futuro de Mendoza y compartió un encuentro con dirigentes, militantes y mujeres radicales

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, desarrolló una intensa agenda en San Rafael en el marco de su recorrida por el Oasis Sur, donde dejó definiciones sobre el presente y el futuro de la provincia, aseguró que hoy su prioridad es culminar su gestión municipal y reconoció que se prepara para asumir el desafío de gobernar Mendoza, aunque aclaró que todavía no es candidato.

Durante su paso por el departamento, Suarez sostuvo que aún resta tiempo para hablar de candidaturas, ya que primero deberán definirse el calendario electoral y las alianzas políticas. No obstante, afirmó que continúa recorriendo la provincia para escuchar a los distintos sectores y conocer de primera mano las necesidades de cada región.

En ese contexto, señaló que Mendoza debe ingresar en una nueva etapa de crecimiento, manteniendo el orden institucional alcanzado en los últimos años y realizando las mejoras necesarias para impulsar el desarrollo económico y social de la provincia.

El jefe comunal respaldó algunos aspectos de la política económica nacional, como el control de la inflación, la apertura de mercados y la desregulación, aunque marcó diferencias respecto a temas que, según expresó, siguen pendientes para beneficiar a la producción mendocina. Entre ellos mencionó la necesidad de una reforma tributaria que reduzca la presión fiscal sobre quienes producen, un mayor acceso al crédito y medidas que contemplen la realidad de las economías regionales.

Uno de los puntos que más preocupación despertó en su exposición fue la situación que atraviesa la vitivinicultura. Suarez advirtió que el sector enfrenta un escenario complejo debido a la caída del consumo, la pérdida de competitividad y la elevada carga impositiva. En ese sentido, consideró fundamental que exista un diálogo entre el Gobierno Nacional y los representantes de la actividad antes de implementar medidas que puedan afectar a la industria.

En materia de infraestructura, volvió a destacar la importancia de fortalecer la salida de Mendoza hacia el océano Pacífico mediante corredores alternativos al Paso Internacional Cristo Redentor. En ese marco, reiteró la necesidad de potenciar el Paso Pehuenche y reactivar el debate sobre el proyecto Paso Las Leñas, al considerar que ambas obras son estratégicas para el crecimiento provincial.

Además, presentó su propuesta de regionalización de Mendoza, iniciativa que busca dividir la provincia en cuatro regiones para fomentar el trabajo conjunto entre municipios y sectores productivos. En relación con el Oasis Sur, expresó que sería positivo que los intendentes de San Rafael, General Alvear y Malargüe definan en conjunto las prioridades de infraestructura y desarrollo, dejando de lado las diferencias políticas para impulsar proyectos estratégicos para toda la región.

Encuentro con mujeres, dirigentes y militantes radicales

En horas de la noche, Ulpiano Suarez encabezó un encuentro político realizado en el Salón de la Asociación Viajantes de San Rafael, donde fue recibido por un numeroso grupo de mujeres radicales que participaron activamente de la jornada.

Posteriormente, el dirigente mantuvo una reunión con referentes, dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical, en un espacio de diálogo e intercambio de opiniones sobre la realidad social, política y económica que atraviesa Mendoza y el país.

Los asistentes coincidieron en destacar el clima de participación y apertura que tuvo el encuentro, mostrando conformidad con las charlas y el intercambio de ideas que se generó durante la reunión.

Pirámide Informativa estuvo presente en la actividad, acompañando la cobertura de una jornada que reunió a dirigentes y militantes del radicalismo del sur mendocino, en un espacio donde también se analizaron los desafíos que enfrenta la provincia de cara a los próximos años.