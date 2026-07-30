Ulpiano Suarez blanqueó sus aspiraciones: “Me estoy preparando para gobernar”

A poco más de 500 días de finalizar su mandato como intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez dejó de lado las especulaciones y reconoció públicamente que trabaja con el objetivo de convertirse en candidato a gobernador de la provincia. Lo hizo durante una entrevista en el programa Café 617, que conducen Gabriel Conte y Luis Abrego por la Multiplataforma 617, donde además analizó el presente político y económico de Mendoza y del país.

«Me quedan 500 días de trabajo como intendente y es una cuenta regresiva que tenemos que aprovechar al máximo. Tengo vocación de gobernar Mendoza, aunque todavía es prematuro hablar de una candidatura. Hoy no soy candidato, pero estoy trabajando para poder serlo«, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que la definición llegará en los próximos meses y remarcó que su intención es que el candidato surja de un proceso de competencia interna. «Formo parte del radicalismo dentro de Cambia Mendoza, hoy en una alianza con La Libertad Avanza. Me gustaría que sea la gente la que defina en las PASO quién representa este proyecto. Hay otros dirigentes con aspiraciones y me parece saludable que así sea. Yo me estoy preparando para ser uno de ellos», expresó.

En ese contexto, también salió al cruce de las versiones que lo vinculan con un eventual armado político junto al intendente de Maipú, Matías Stevanato. «Dicen que estamos pergeñando una probable alianza con Matías Stevanato, pero si bien es cierto que tenemos una muy buena relación, jamás hemos tenido una conversación al respecto», aseguró, descartando que existan negociaciones políticas entre ambos.

Suárez también destacó el vínculo que mantiene con el ex ministro de Defensa, Luis Petri. «Con Luis Petri tengo una muy buena relación. No soy oficialista, lo vuelvo a resaltar. Mi responsabilidad y mi lealtad son con los intereses de Mendoza, independientemente de quién gobierne a nivel nacional», afirmó, al insistir en que sus posiciones responden exclusivamente a las necesidades de la provincia.

El intendente habló además de su relación política con el gobernador Alfredo Cornejo y aseguró que comparten una misma visión sobre el desarrollo de Mendoza. Recordó que integró su primer gabinete como subsecretario de Modernización y destacó que la construcción política debe sostenerse en el diálogo y los consensos. «Compartimos un proyecto de provincia. Hay que resolver este proceso con madurez, sin perder de vista los desafíos que tiene Mendoza. Tenemos que pensar en una provincia integrada, desarrollando los tres oasis productivos y planificando el futuro», señaló.

Al analizar la gestión provincial, consideró que el modelo de Cambia Mendoza mantiene el respaldo de buena parte de la sociedad gracias al orden fiscal alcanzado durante la última década. Sin embargo, advirtió que también existe un desgaste natural que obliga a recuperar el vínculo con la ciudadanía. «El equilibrio fiscal como regla de gestión ha dado resultados, pero también hay un desgaste. Tenemos que volver a acercarnos a la gente y escuchar mucho más. Ese es uno de los desafíos de esta etapa», sostuvo.

En el plano económico, el intendente describió una Mendoza atravesada por dos realidades diferentes. Por un lado, destacó el buen momento que viven sectores como la minería, el petróleo y algunas actividades agroexportadoras. Pero, al mismo tiempo, alertó sobre la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y gran parte de las economías regionales.

«Hoy tenemos una economía dual. Hay sectores a los que les va muy bien, pero también muchas actividades productivas que están sufriendo. Mendoza necesita una macroeconomía ordenada, pero también políticas concretas para impulsar el desarrollo productivo», afirmó.

En ese sentido, marcó diferencias con el Gobierno nacional. Consideró que la administración de Javier Milei debe complementar el orden macroeconómico con políticas destinadas a fortalecer la producción. «Al Gobierno nacional le está faltando una agenda de desarrollo productivo y eso impacta directamente en provincias como la nuestra», indicó.

Entre las medidas que consideró prioritarias mencionó la necesidad de fortalecer los fondos de garantía para facilitar el acceso al crédito de las PyMEs, reducir la presión tributaria y acompañar el equilibrio fiscal con inversiones en infraestructura que potencien la producción y el empleo.

También sostuvo que la sociedad no está dispuesta a regresar a los problemas económicos del pasado. «La gente no quiere volver a la inflación descontrolada, a la falta de transparencia, a la ausencia de reglas claras o al aislamiento del mundo. Esos avances hay que preservarlos», remarcó.

Durante la entrevista también repasó temas de gestión municipal. Se refirió al reordenamiento del tránsito en la Ciudad una vez que finalicen las obras sobre el Acceso Este, las intervenciones urbanas realizadas en los barrios del oeste capitalino y la problemática que genera la creciente presencia de personas en situación de calle, una situación que reconoció como uno de los desafíos más complejos que enfrenta actualmente la Ciudad de Mendoza.

Fuente: https://617.news/ulpiano-suarez-blanqueo-sus-aspiraciones-me-estoy-preparando-para-gobernar-mendoza/