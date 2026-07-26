Turismo; San Rafael registra una buena temporada invernal

La directora de Turismo, Victoria Contardo destacó que desde el inicio de las vacaciones ya comenzaron a llegar visitantes de diferentes provincias del país, principalmente de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y que se espera un nuevo impulso con el comienzo del receso escolar en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las preferencias de quienes visitan el departamento, explicó que los principales atractivos siguen siendo los paisajes naturales y las experiencias al aire libre.

«Las encuestas muestran que lo que más busca el turista son las actividades de esparcimiento. Valle Grande y Los Reyunos siguen siendo los lugares más elegidos, junto con la gastronomía y el enoturismo, que son productos que venimos promocionando con mucha fuerza y que hoy tienen una excelente respuesta», señaló.

DEGUSTACIONES PARA LOS VISITANTES

Por el mes de julio la Dirección de Turismo recibe diariamente a los visitantes con degustaciones gratuitas de vinos y productos regionales.

La propuesta reúne a unas 20 bodegas locales, que presentan una diferente cada día gracias al trabajo conjunto con la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio. Además, productores, emprendedores y artesanos de la incubadora Génesis ofrecen degustaciones de mermeladas, alfajores, café, frutos secos y otras especialidades elaboradas en San Rafael.

«Queremos que el turista tenga un primer contacto con todo lo que ofrece nuestro departamento apenas llega a la oficina de turismo», remarcó la funcionaria.

PRESENTACIÓN EN BUENOS AIRES

En el marco de la temporada invernal y con el objetivo de seguir fortaleciendo la llegada de visitantes, el jueves 16 a las 11 se realizará la Presentación del Destino San Rafael – Temporada Invierno 2026 en la Secretaría de Turismo de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el encuentro se promocionará la amplia oferta turística del departamento, con eje en los paisajes naturales, el turismo aventura, la gastronomía regional, el enoturismo y las experiencias que distinguen a San Rafael.

La propuesta se organiza entre el Municipio, el Ente Provincial de turismo, las Cámaras de Comercio y Turismo y el organismo nacional, con el objetivo de continuar posicionando al departamento en uno de los mercados emisivos más importantes del país.