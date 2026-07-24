Trump reactiva la guerra comercial con aranceles a 60 socios comerciales

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, fue el encargado de realizar el anuncio, que se produjo cuando faltaban horas para que expiraran el viernes los aranceles temporales del 10% impuestos por el gobierno bajo la Sección 122, tras un límite legal de 150 días.

Las nuevas medidas -que entrarán en vigor desde el primer minuto del viernes, hora local- afectan a 60 países que, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), representan el 99,4% del comercio de Estados Unidos. De todas formas, habrá excepciones a ciertos productos en esta nueva estrategia de la Casa Blanca para sostener su política arancelaria.

A los países que cuentan con leyes para combatir el trabajo forzoso se les aplicó un arancel del 10%, entre ellos la Argentina, que en febrero pasado rubricó con Estados Unidos un tratado recíproco de comercio e inversión que había quedado afectado por un fallo de la Corte Suprema al anular la mayoría de los aranceles globales de la Casa Blanca.

Según fuentes consultadas por LA NACION al tanto de las negociaciones entre las administraciones de Trump y de Javier Milei, en el Gobierno esperaban el anuncio formal del USTR -se preveía para el viernes- para finalmente tener mayor claridad sobre sus alcances y cómo se implementará, dado que hay productos que quedarán exceptuados del nuevo arancel.

Las fuentes destacaron que la Argentina haya quedado con la línea de base menor (10% de arancel), y que el país haya quedado en la misma posición que cuando se selló el acuerdo recíproco de comercio e inversiones, firmado en febrero por Greer y el canciller Pablo Quirno.

“Lo que hay de nuevo es que se suman excepciones adicionales a las generales” que ya tenían las 60 economías alcanzadas por los aranceles (alrededor de 2100), señaló a LA NACION una de las fuentes. En el caso de la Argentina son 93 posiciones, como por ejemplo de aceites, animales vivos, flores, corcho, maderas, entre otras.

Respecto a los 1675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado los aranceles en virtud del acuerdo firmado en febrero, se mantendrán en ese nivel mediante este mecanismo lanzado el jueves por el USTR. Cabe recordar que el acuerdo recíproco con la Argentina incluyó compromisos para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Respecto a la carne, también queda exceptuada y se mantendrá la cuota de 100.00 toneladas para exportar carne vacuna argentina a Estados Unidos (este año se sumaron 80.000 toneladas a las 20.000 que ya estaban vigentes). “Eso no se toca y no tiene el 10% del arancel anunciado este jueves”, señaló una fuente.

Según el comunicado difundido este jueves por el USTR, de conformidad con las instrucciones específicas de Trump habrá exenciones de aranceles para materias primas que podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional; para productos que podrían causar perturbaciones en toda la economía y otros que no pueden cultivarse ni producirse en cantidades suficientes o a precios razonables en Estados Unidos, ni obtenerse de otras fuentes.

“Determinados productos de la Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea (UE), Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o el Reino Unido, cuya exención incentivaría a estas economías a cumplir los compromisos relativos a la prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso, o a promulgar y aplicar eficazmente dicha prohibición”, también estarán exceptuados, señaló el comunicado.

En tanto, a aquellos países que carecen de las normativas para combatir importaciones producidas con trabajo forzoso, Estados Unidos les impuso un arancel del 12,5%, entre ellos a Brasil. La UE Taiwán, Japón, Corea y Suiza tendrán entre el 10% y el 12,5%.

Greer tomó la medida en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo aranceles a los socios comerciales “por no establecer ni aplicar eficazmente la prohibición de importar mercancías producidas con trabajo forzoso”.

“La medida se produce tras las investigaciones del USTR, que incluyeron dos rondas de audiencias públicas, más de 2100 comentarios públicos y consultas con nuestros socios comerciales para solucionar estas preocupaciones de larga data”, señaló el USTR en un comunicado.

“Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos mantuvo una prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró Greer, que añadió que la medida empezará a corregir lo que constituye tanto “una violación de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora, con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores en todas partes».

Los nuevos aranceles tienen como objetivo sustituir el el arancel global temporal -por 150 días- del 10 % impuesto por Trump, cuya vigencia expira a primera hora del viernes. El presidente, quien desde su regreso a la Casa Blanca emprendió una guerra comercial de alto impacto global, había establecido ese gravamen en febrero, después de que la Corte anulara la mayor parte de sus gravámenes globales.

Algunos productos sujetos a aranceles específicos por motivos de seguridad nacional —como el acero, el aluminio, los automóviles y sus componentes— no estarán afectados por los nuevos aranceles, y quedarán exentas determinadas importaciones de alimentos y productos agrícolas, fertilizantes y productos energéticos.

El 2 de junio pasado, Greer había determinado que las prácticas de las 60 economías investigadas —relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso— eran “irrazonables” y gravaban o restringían el comercio estadounidense.

Por ese motivo el representante comercial, bajo la directiva de Trump, propuso una medida de respuesta. El USTR recibió comentarios por escrito sobre la medida, y entre el 7 y el 9 de julio celebró audiencias públicas para debatirla.

Los países que quedaron con el arancel del 10% por esta nueva medida, además de la Argentina, son Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, la India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y el Reino Unido.

El 20 de febrero pasado, en una decisión que le propinó a Trump su mayor derrota legal desde el regreso a la Casa Blanca al socavar un emblema de su política económica, la Corte había anulado la mayoría de los amplios aranceles globales impulsados por el presidente el año pasado.

En ese momento, Trump desafió el fallo -al que calificó de “profundamente decepcionante”– al anunciar que los reemplazaría con otros instrumentos legales.

Los aranceles relacionados con el trabajo forzoso representan la medida de mayor alcance de Trump para restablecer su régimen arancelario. Aunque un alto funcionario de la administración republicana -en diálogo con la agencia Bloomberg– rechazó la idea de que Trump haya impuesto los nuevos aranceles meramente como sustitutos de los anteriores, afirmó que el presidente utilizaría todas las herramientas a su alcance y no permitiría que su política comercial se viera socavada por una decisión judicial.

El miércoles, en una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado norteamericano, Greer había declarado que persistía una “emergencia nacional” en materia comercial y que la administración mantenía su intención de utilizar aranceles para transformar la economía.

Greer afirmó que consideraba un éxito la política arancelaria del presidente y que emplearía todas las herramientas a su alcance para darle continuidad.

“Las facultades específicas que utiliza esta administración han cambiado, pero la estrategia comercial no. Estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial”, señaló.