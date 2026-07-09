Tras el triunfo ante Egipto, la cábala con las pantallas gigantes sigue en el parque Yrigoyen

En este marco, este sábado seguimos con la cábala de la Pantalla Gigante en el Parque Yrigoyen. Desde las 21 -detrás del Teatro Griego Chacho Santa Cruz- se realizará la proyección del partido, acompañado de foodtrucks y la posibilidad de participar de sorteos y premios.

“Vamos a seguir con la cábala, los esperamos a todos para vivirlo a pura pasión en pantalla gigante, siempre con los carros de comidas, sorpresas, sorteos y premios”, destacó el Coordinador de Juventud, Julen Rabino.

Hay que destacar que partido a partido cientos de sanrafaelinos se sumaron a disfrutar de los partidos de la Scaloneta en la pantalla. Más allá de las bajas temperaturas o los horarios, chicos y grandes se sumaron a “la cábala”.

“Los invitamos a todos a que se acerquen con su manta, con la reposera y el mate para alentar a la selección con toda la ilusión de seguir avanzando”, agregó Rabino.