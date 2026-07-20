Con el resultado deficitario de junio, en donde el Gobierno no pudo mantener el superávit, se incumplió la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional en materia fiscal.

Lo pactado con el organismo multilateral había sido de $6,9 billones para el período enero-junio. Sin embargo, el Ejecutivo no pudo alcanzar esa meta, por lo que todo indica que debería acudir a un waiver.

En concreto, con el último dato del Sector Público Nacional (SPN), el Estado registró un déficit por $1.024.891 millones como consecuencia de menores ingresos, la postergación de Ganancias y el pago del medio aguinaldo, entre otros factores.

Desde que inició el año, el Gobierno recaudó un total de $6,3 billones, por lo que el incumplimiento sería de aproximadamente $570.000 millones.

A fines de julio desembarca Kristalina Georgieva, directora del FMI, al país. La visita contará con un encuentro con el presidente Javier Milei, una conferencia en el Ministerio de Economía y reunión con distintos actores.

Qué pasó en junio

Luis Caputo atribuyó la caída del ingreso a la postergación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias (el cual volvió a postergarse hasta finales de agosto).

“Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio”, contestó el funcionario sobre un posteo que hacía referencia a esta situación.

“El Gobierno no pudo ajustar tanto el gasto, en parte por la interacción de las prestaciones y por duplicar el gasto en subsidios energéticos. Eso impactó en el ingreso”, explicó el economista y director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

La caída de los ingresos superó el 10% en términos reales interanuales en junio, demostrando la menor capacidad de recaudación.

“El desvío es acotado y no pone en duda el ancla fiscal, aunque reduce el margen para la segunda mitad del año y expone una dificultad creciente. Con ingresos tributarios debilitándose y un espacio cada vez menor para seguir ajustando el gasto, la sostenibilidad del equilibrio fiscal dependerá cada vez más de una recuperación de la recaudación”, precisó el informe de GMA Capital.

En este caso, el FMI debe considerar si otorga o no un waiver (“perdón”) al Gobierno por no haber concluido con el objetivo final.

La próxima revisión está pactada para fines de julio y permitiría destrabar un desembolso superior a los US$ 680 millones.

“Entiendo que hay un shock estacional y que, si bien no se cumplió la meta del semestre, la clave es cumplir la del año”, dijo el economista Fausto Spotorno a esta agencia.

Por último, el director de C&T, Camilo Tiscornia, señaló que se trata de “un desvío pequeño” y que el Gobierno “va a apostar a que, a medida que recupere la actividad económica, mejore la recaudación”.

Agencia NA