Después del temblor del lunes por la noche, otro sismo sacudió a los mendocinos en la madrugada de este martes.

Esta vez, el movimiento ocurrió a las 3.18 y fue de una magnitud de 4,3 grados en la escala de Richter.

Según el Instituto Nacional de la Prevención Sísmica, el epicentro se ubicó a 16 kilómetros al sureste de Potrerillos, y a 10 kilómetros de profundidad.

Fue percibido con intensidad en diferentes puntos de la provincia.

El INPRES informó sobre un solo movimiento, que fue extenso. Por eso, cientos de mendocinos tuvieron la sensación de que hubo dos sacudidas.