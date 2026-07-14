Una encuesta reciente puso en foco la cuestión de los ingresos de las familias argentinas y su percepción de la economía tanto personal como general. El dato más impactante es que el 61% de las personas aseguró que no llega a fin de mes. Además, una parte importante de ellos tiene ingresos que no le permiten siquiera cubrir hasta el día 20 del mes. Una proporción minoritaria puede ahorrar.

Los datos se desprenden de un estudio de la consultora Zentrix sobre la base de casi 1.300 respuestas realizadas en junio en todo el país.

La encuesta llega en la antesala da un nuevo dato oficial del Indec sobre la inflación en el país, la cual -se espera- desacelerará respecto a los meses anteriores. Peo sus resultados ponen en evidencia que la preocupación no gira en torno necesariamente al incremento de los precios sino al poder de compra de sus ingresos.

Del total de consultados, el 20% confirmó que solo llega al día 20 del mes, el 16,9% llega hasta el 15 del mes, el 10,4% llega al día 10 del mes y un 13,8% solo lo hace hasta el día 5. Otros 1,6% reconocieron no tener ingresos.

El 24,3% de los encuestados cubre el mes sin ahorros y el 13% puede ahorrar.

De hecho, hay una percepción económica personal relativamente negativa más allá de las variables políticas partidarias, porque se mantiene en volúmenes altos independientemente de la valoración de la gestión del Gobierno. El 45% de los votantes oficialistas dijo que no llega a fin de mes y el 71% de los opositores aseguró no poder hacerlo.

Respecto justamente a esta variable, vinculada a la valoración de cada encuestado sobre su propia economía, el 18% la consideró “muy mala”. El 23,6% la consideró “mala”, el 31% regular, el 23,6% buena y el 3,5% muy buena. La percepción negativa entonces suma un total de 41,9%, que igualmente viene en retroceso mes a mes desde el pico de abril.

Por otro lado, hay una amplia diferencia entre la percepción negativa de la economía personal y la de la economía nacional que ronda el 20%.

Mientras que la percepción negativa personal está en el 41,9%, la percepción negativa de la economía argentina es del 64%. Un numero que aumentó en junio respecto a mayo.

El 47,8% considera que es “muy mala”, el 16,2% asegura es “mala”, el 18% cree que es “regular”, el 15,9% la asume “buena” y para el 2,1% es “muy buena”.

Finalmente, el 86.1% considera que su salario o ingresos no están ganándole a la inflación mensual y el 10.3% cree que sí. De hecho, el 68.8% no cree en el dato del Indec. Un contraste que marca una brecha entre la evolución positiva de algunos indicadores macroeconómicos y la percepción real de la economía en los hogares.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/el-pais/seis-de-cada-diez-personas-dicen-que-su-salario-no-le-alcanza-para-cubrir-mas-que-el-dia-20-del-mes/