Seguridad y Justicia capacita a los equipos del Sur provincial para fortalecer la prevención de estafas a personas mayores

Personal de la Dirección General de Relaciones con la Comunidad de San Rafael, General Alvear y Malargüe participó en una jornada de formación para unificar contenidos y herramientas que luego serán replicadas en centros de jubilados, clubes y espacios comunitarios del Sur.

La responsable del Programa de Prevención de Delitos en Personas Mayores del Ministerio de Seguridad y Justicia, Gabriela Sepúlveda, brindó una capacitación al personal de la Dirección General de Relaciones con la Comunidad de la Zona Sur con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención del delito dirigidas a personas mayores.

La jornada se desarrolló en la Sala Chañares del Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael y reunió a equipos de las delegaciones de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Durante la capacitación, Sepúlveda compartió herramientas y contenidos actualizados que serán utilizados por los equipos territoriales en las charlas preventivas que el ministerio desarrolla en centros de jubilados, clubes, uniones vecinales y otros espacios comunitarios de toda la provincia.

“Trabajamos específicamente en prevención del delito en adultos mayores, buscando acercar información clara y accesible para que puedan identificar situaciones de riesgo, principalmente aquellas relacionadas con el teléfono, el correo electrónico y las nuevas formas de comunicación”, explicó Sepúlveda.

Entre los principales ejes se abordaron las modalidades de estafas telefónicas y virtuales que afectan con mayor frecuencia a las personas mayores, el uso seguro del teléfono celular y de aplicaciones como WhatsApp, la protección de datos personales, el reconocimiento de páginas y comunicaciones fraudulentas, además de recomendaciones para actuar ante situaciones sospechosas y utilizar correctamente el 911.

En este sentido, la responsable del programa destacó que una de las principales problemáticas actuales está vinculada al robo de información personal y al acceso indebido a cuentas de mensajería. “Muchas veces no existe un conocimiento específico sobre el valor que tienen nuestros datos personales. Hoy tenemos que entender que nuestros datos son como una billetera: tienen un valor económico, tanto por lo que tenemos como por lo que podemos llegar a tener a futuro”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de mantener una actitud preventiva ante comunicaciones desconocidas. “Una llamada de un número que no conocemos debe seguir siendo una llamada desconocida. Incluso si aparece una imagen, un logo o un perfil de WhatsApp, eso no significa que sea una comunicación segura”, afirmó.

Entre las recomendaciones principales, Sepúlveda hizo hincapié en no brindar información personal ni familiar, no descargar aplicaciones indicadas por desconocidos y verificar siempre la información mediante canales oficiales. “Ante cualquier duda o situación que genere desconfianza, lo más importante es cortar la comunicación, pedir ayuda y acercarse a la fuente de origen para confirmar si el contacto era real”, sostuvo.

Además, destacó el rol activo de las personas mayores en la prevención del delito. “No son espectadores de la seguridad, son agentes activos. Incorporar pequeños hábitos y conocer las herramientas disponibles puede marcar una gran diferencia para evitar ser víctimas de una estafa”, expresó.

El objetivo de la capacitación fue que los equipos de Relaciones con la Comunidad cuenten con herramientas actualizadas y criterios comunes para replicar estos contenidos en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, acercando información práctica que permita a las personas mayores reconocer maniobras delictivas, reducir situaciones de vulnerabilidad y saber cómo actuar ante un intento de estafa.

“Estas capacitaciones buscan acompañar a las personas mayores desde un lenguaje simple y humano, sin tecnicismos. La prevención muchas veces se subestima, pero informarse y tomar medidas a tiempo puede evitar situaciones mucho más complejas”, concluyó Sepúlveda.