“Creo que estamos bien, más allá de cosas que podemos mejorar como siempre. Somos un equipo que ya es conocido por los rivales y por eso tiene doble mérito llegar hasta donde llegamos. Intentaremos ganar la final”, aseguró el DT.
Scaloni también se refirió al desafío de enfrentar a figuras como Lamine Yamal, a quien elogió con humor: “Sería bueno encerrarlo en la habitación, pero juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol”. De todos modos, remarcó que el plan será imponer el juego propio y neutralizar las virtudes del rival.
Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando habló de Lionel Messi. El técnico no ocultó su admiración y resaltó su vigencia: “Historia pura es él. Que a sus 39 años esté en una final es algo increíble. Hay que disfrutarlo”. Además, evitó especular sobre un posible retiro del capitán tras el Mundial: “No sé, habría que preguntarle a él”.
Fuente:https://www.elsol.com.ar/mundial-2026/scaloni-palpito-la-final-ante-espana-respeto-por-el-rival-dudas-fisicas-y-elogios-a-messi/