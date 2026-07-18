Lionel Scaloni comenzó a vivir la previa de la final ante España con una mezcla de cautela y entusiasmo. El entrenador argentino dejó en claro que el foco está puesto tanto en el descanso del plantel como en los detalles finales antes del partido, especialmente teniendo en cuenta que varios futbolistas no llegan al cien por ciento desde lo físico. “Recién estamos descansando. Veremos cómo llegan porque hay jugadores que no están al 100%”, explicó.

“Creo que estamos bien, más allá de cosas que podemos mejorar como siempre. Somos un equipo que ya es conocido por los rivales y por eso tiene doble mérito llegar hasta donde llegamos. Intentaremos ganar la final”, aseguró el DT.

En cuanto al rival, el DT fue contundente: “Me preocupa todo de España. Es una gran selección, con un gran entrenador y jugadores que atraviesan un gran momento”. Además, marcó similitudes en los estilos de juego: “Somos bastante parecidos, ambos equipos basan su juego a través de la pelota”.

Scaloni también se refirió al desafío de enfrentar a figuras como Lamine Yamal, a quien elogió con humor: “Sería bueno encerrarlo en la habitación, pero juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol”. De todos modos, remarcó que el plan será imponer el juego propio y neutralizar las virtudes del rival.

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando habló de Lionel Messi. El técnico no ocultó su admiración y resaltó su vigencia: “Historia pura es él. Que a sus 39 años esté en una final es algo increíble. Hay que disfrutarlo”. Además, evitó especular sobre un posible retiro del capitán tras el Mundial: “No sé, habría que preguntarle a él”.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mundial-2026/scaloni-palpito-la-final-ante-espana-respeto-por-el-rival-dudas-fisicas-y-elogios-a-messi/