Sanrafelinos se capacitaron en el ciclo de poda de vid y frutales

La jornada final tuvo sede en la escuela secundaria agrotécnica de El Cerrito, mientras que anteriormente el ciclo pasó por Ciudad, la Llave, Real del Padre, La Guevarina, Las Malvinas, Rama Caída y Ciudad.

Cientos de asistentes, entre alumnos y público en general se pudieron formar con contenidos teóricos y prácticos.

Eliana García, del INTA Rama Caída, destacó que “fue una recorrida muy gratificante, recorriendo el departamento desde las escuelas agrotécnicas, conociendo productores y la realidad de los territorios, trabajando en conjunto con el Municipio”.

Entendiendo que cada zona presenta características productivas diferentes, se adaptaron los contenidos a las necesidades de la vitivinicultura y fruticultura.

Desde la Escuela Técnica de El Cerrito, el docente Alfredo Gauna destacó el impacto de estas capacitaciones en la formación de los estudiantes: “que el INTA y el Municipio bajen al territorio y trabajen junto a la escuela es un aporte muy valioso para nuestros alumnos», señaló.

“Estas experiencias fortalecen la formación de los chicos y les permiten conocer otras realidades», concluyó.

El ciclo de capacitaciones forma parte del trabajo articulado que vienen desarrollando el Municipio de San Rafael y el INTA para acompañar al sector productivo, fortalecer la educación agropecuaria y generar mayores oportunidades para los futuros técnicos y productores del departamento.