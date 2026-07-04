San Rafael se prepara para un invierno con turismo y actividades

A pocos días del inicio del receso invernal, San Rafael presentó oficialmente su propuesta turística para la temporada 2026, con una agenda que combina naturaleza, gastronomía, enoturismo, aventura, cultura y actividades para toda la familia.

La iniciativa es impulsada en conjunto por la Municipalidad de San Rafael, cámaras de Comercio y Turismo y prestadores del sector privado, con el objetivo de fortalecer la llegada de visitantes y consolidar al departamento como uno de los principales destinos turísticos del país.

Durante todo julio, en la sede de la Dirección de Turismo (Yrigoyen 1700) habrá degustaciones de regionales, vinos de bodegas locales y la participación de artesanos y productores. También habrá actividades para los chicos en el Parque de los Niños, cine y otras actividades gratuitas.

Victoria Contardo, Directora de Turismo, enfatizó que “el objetivo es que cada visitante encuentre una propuesta para disfrutar San Rafael todo el invierno con actividades para toda la familia y articulando con el sector privado”.

En relación a las reservas, mantienen un ritmo favorable y confiaron en que, como viene ocurriendo en las últimas temporadas, muchas familias definirán su viaje sobre la fecha.

El coordinador de Museos, Luis Ballarini, invitó a vecinos y turistas a recorrer los espacios museísticos del departamento y recordó que «durante las vacaciones todos los museos estarán abiertos de lunes a lunes, con visitas guiadas y entrada libre y gratuita»

TRABAJO JUNTO AL SECTOR PRIVADO

Desde la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio, Fernando Bonomo remarcó que «el turismo hoy es más espontáneo y por eso nos estamos preparando para recibir al visitante con degustaciones y experiencias vinculadas al vino y los productos regionales».

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Turismo, Marta Sotomayor, afirmó que «la promoción conjunta ha sido muy exitosa y demuestra que el trabajo entre el sector público y privado es el camino para seguir fortaleciendo a San Rafael como destino».

En representación de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines (AEHGA), José Vázquez sostuvo que «la gastronomía es un complemento fundamental de la experiencia turística y el trabajo conjunto permite consolidar a San Rafael entre los principales destinos del país».

Finalmente, Jorgelina Brandolino, representante de la mesa gastronómica, adelantó que «se trabaja para potenciar la identidad gastronómica del departamento, promoviendo el uso de productos regionales y nuevas experiencias en las bodegas».