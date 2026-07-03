San Rafael refuerza su plan de prevención sísmica

Defensa Civil San Rafael reunió a organismos nacionales, provinciales y municipales para analizar las lecciones aprendidas del reciente terremoto en territorio venezolano, revisar protocolos internacionales y fortalecer la respuesta local frente a emergencias de gran magnitud que puedan ocurrir en el departamento

El objetivo del encuentro, fue revisar procedimientos, coordinar acciones y consolidar el trabajo conjunto frente a hipotéticos escenarios de desastre.

Durante el encuentro se abordaron los protocolos internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR), los mecanismos de activación de ayuda internacional y el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en la asistencia durante desastres naturales.

Además, se analizaron las capacidades de respuesta con las que cuenta Mendoza y el trabajo preventivo que se desarrolla en San Rafael.

El director de Defensa y Protección Civil, Hugo Crescitelli, destacó la importancia del trabajo articulado entre todas las instituciones y señaló que «esta capacitación nos permite evaluar cómo estamos preparados, seguir incorporando aprendizajes y fortalecer la coordinación entre todos los organismos para brindar una respuesta eficiente ante una emergencia».

Por su parte, el líder de la Brigada de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), Héctor Montedo, explicó que la jornada estuvo orientada a compartir los procedimientos internacionales que se aplican en este tipo de desastres, tomando como referencia la experiencia reciente en Venezuela y las lecciones aprendidas para mejorar la preparación local.

En tanto, la jefa de Guarnición del Ejército Argentino, Mayor Vanesa Pía, expuso sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y las capacidades operativas con las que cuenta la región para colaborar en tareas de asistencia, búsqueda y rescate cuando las autoridades lo requieren.

La capacitación se enmarca en el trabajo sostenido que impulsa el Municipio de San Rafael para fortalecer la gestión integral del riesgo.

En ese sentido, Defensa y Protección Civil continúa desarrollando simulacros, capacitaciones y brigadas escolares, además de acciones preventivas en distintos puntos del departamento, con el objetivo de mejorar la preparación y la respuesta ante eventuales contingencias naturales.