San Rafael: OSEP brindó una charla sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes

OSEP San Rafael realizó una charla sobre salud sexual y reproductiva destinada a estudiantes de la Escuela 4-229 Dr. Humberto Lagiglia. La actividad estuvo a cargo de un equipo de profesionales del edificio territorial, que compartió información y respondió consultas de los jóvenes que participaron de la jornada.

Las licenciadas Eugenia Sequeira y Elisa Guevara estuvieron a cargo de la disertación. Durante el encuentro explicaron que la salud sexual y reproductiva comprende un estado de bienestar físico, emocional, mental y social vinculado con la sexualidad y la reproducción. Asimismo, destacaron que, durante la adolescencia, resulta fundamental que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas, responsables y seguras sobre su cuerpo, sus vínculos y su proyecto de vida.

Entre los principales ejes abordados se destacó la Educación Sexual Integral (ESI), que incluye el conocimiento de los cambios físicos y emocionales propios de la pubertad, la comprensión de la sexualidad, el consentimiento, las relaciones saludables y el acceso a información basada en evidencia científica.

En relación con la prevención del embarazo adolescente, las profesionales explicaron el uso correcto de los distintos métodos anticonceptivos, la importancia del acceso a la orientación, a los servicios de salud y la planificación responsable de la maternidad y la paternidad.

También se dedicó un espacio a la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), donde se remarcó la importancia del uso del preservativo en cada relación sexual, la realización de pruebas diagnósticas cuando corresponda y el acceso a información confiable sobre infecciones como VIH, sífilis, gonorrea, entre otras.

Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, se destacó el derecho a recibir información y educación, a la privacidad y confidencialidad en la atención sanitaria, a decidir libremente sobre el propio cuerpo y la vida reproductiva, así como la importancia del respeto mutuo, la igualdad y la prevención de la violencia sexual y de género.

Estas acciones de articulación entre OSEP y las instituciones educativas fortalecen la promoción de la salud y permiten brindar herramientas para que los adolescentes tomen decisiones informadas y responsables. Además, contribuyen a prevenir embarazos no intencionales e infecciones de transmisión sexual, favorecen el bienestar físico y emocional, promueven relaciones basadas en el consentimiento y fomentan el acceso oportuno a los servicios de salud y a los controles médicos periódicos