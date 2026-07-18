Rock y artes visuales: Mendoza recibe un emotivo homenaje a Charly García y Fran Powers

En el marco de la muestra Sea of Pleasure, de la artista Minga Yuma Lohman, la Sala Elina Alba será escenario de un emotivo homenaje que unirá música, artes visuales e historia del rock.

Mañana, sábado 18 de julio, a las 21, músicos mendocinos ofrecerán un tributo que reinterpretará obras vinculadas al universo creativo de Charly García y Francis Michael Fran Powers. La actividad se realizará en la Sala Elina Alba, ubicada en Gutiérrez y España de la Ciudad de Mendoza, con entrada libre y gratuita.

La propuesta musical estará a cargo de un ensamble integrado por Nicolás Diez, en dirección musical y piano; Luca Moscetta, en bajo; Leandro Lacerna, en guitarra; y las voces de Alejandro Rodríguez y Florencia Scarpetta. Organizado por Australe Producciones y Pop Secret, el concierto contará además con la participación especial del guitarrista chileno Kiuge Hayashida, reconocido por haber integrado la banda estable de Charly García durante las últimas dos décadas.

El homenaje adquiere un significado especial por el vínculo entre la muestra y la historia del rock latinoamericano. Minga Yuma Lohman es hija de Fran Powers, artista neoyorquino y fundador de la banda Modern Clix, cuyo célebre grafiti en las calles de Nueva York inspiró la portada y el título de Clics modernos de Charly García, uno de los discos más influyentes del rock en español. A través del proyecto El viaje de Minga, Mendoza se convierte en escenario de un encuentro inédito entre la memoria del rock, las artes visuales y la inclusión.

La visita marca la primera vez que Minga llega a la Argentina. Arriba desde Japón junto a su madre, Shao-Ying Wu (Shoei Go Powers), para presentar su obra y compartir un legado artístico y familiar de profundo valor cultural.

Minga, una joven artista autista que no utiliza la comunicación verbal oral, encontró en 2013 una forma de expresión a través del tejido saori, una técnica textil japonesa de estilo libre, sin reglas preestablecidas, que promueve la creatividad y la expresión individual. Desde entonces, esta disciplina se convirtió en su principal lenguaje artístico.

Con el acompañamiento de su madre y el apoyo tecnológico de un iPad para la comunicación facilitada, Minga selecciona cuidadosamente cada hilo, define las texturas y titula cada una de sus obras. Tras participar en diversas exposiciones colectivas en Japón, inauguró el pasado sábado 11 de julio en Mendoza su primera muestra individual, Sea of Pleasure, donde el arte se convierte en un puente para la comunicación, la inclusión y el encuentro entre las personas.

Esta presentación propone un diálogo singular entre distintas manifestaciones artísticas y generaciones, poniendo en valor el legado de Fran Powers y la vigencia de la obra de Charly García, al tiempo que acerca al público mendocino la sensibilidad y la potencia expresiva del universo creativo de Minga Yuma Lohman.