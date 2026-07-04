Reunión ordinaria del Consejo Consultivo de la Actividad Privada del Emetur 

El encuentro se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit y, en esta oportunidad, tuvo carácter ampliado, lo que implica que además de las instituciones titulares se sumaron cámaras de turismo departamentales y sectoriales.

Dado el carácter transversal de la gestión turística, el temario abordado por el Consejo incluyó desde las mejoras encaradas por el Gobierno provincial de las rutas provinciales y nacionales, hasta las obras del metrotranvía llegando al aeropuerto y la puesta en valor de atractivos turísticos a través del Programa de Infraestructura Municipal, entre otros aspectos.

Cabe destacar que, habitualmente, entre otras cosas, se aborda la agenda cultural y deportiva. En esta reunión en particular, se incluyeron temas relacionados con la seguridad, teniendo en cuenta que tanto lo cultural como la seguridad son dos intangibles que fortalecen la imagen de la Marca Mendoza.

En la ocasión estuvo presente la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, junto a su equipo, quien expuso sobre los avances tecnológicos y de formación de la Policía de Mendoza, en particular de las unidades conocidas como Turística y de Rescate de montaña, para contribuir en la mejor experiencia de mendocinos y turistas.

Por otra parte, se informó sobre los controles integrados entre las provincias cuyanas y prevención del ciberdelito, cuyo proyecto de ley ingresó ayer, al Senado provincial. Además presentó los avances de las unidades policiales antes mencionadas, que incluye la incorporación de nueva tecnología para las tareas de rescate en montaña.

Acompañaron a la ministra el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; y el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, el subdirector general de Policías, Roberto Favaro y el subcomisario Pablo Díaz, al frente de la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT).

Otro de los ejes de la jornada fue la presentación de la agenda cultural para las vacaciones de invierno, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, que dio a conocer la programación de actividades para las familias que se desarrollarán en distintos departamentos para complementar la oferta turística de la temporada. Se recordaron también los próximos conciertos de iniciativa privada en el teatro griego y el partido de los Pumas y Australia el 5 de septiembre, gestionado por el Gobierno provincial, todos eventos con demostrada capacidad de atraer visitantes.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó la importancia de este ámbito de trabajo conjunto, que no se agota en estas reuniones, sino que implica un trabajo cotidiano, en acciones como son las promociones vigentes de gastronomía, alojamiento y bodegas, dentro de la campaña Mansa Pasión; los talleres territoriales previos al 7° Foro de gastronomía, el reciente y exitoso 51º Congreso Nacional de Agentes de Viaje y la última Fiesta del Envero, coordinada con el municipio de Lavalle y Asolmen.

«El Consejo Consultivo de la Actividad Privada es una herramienta fundamental para la construcción de las políticas turísticas de Mendoza», afirmó.

La funcionaria agregó que «nos permite mantener un diálogo permanente con las entidades que representan a los distintos sectores de la actividad, escuchar sus aportes y trabajar de manera coordinada en los desafíos que tiene el turismo».

Asimismo, sostuvo que «esta articulación público-privada es uno de los tres pilares que explica el posicionamiento que hoy tiene Mendoza como uno de los destinos más elegidos del país –los otros son la gestión del Gobierno y el rol de anfitriona de la comunidad–. Esa articulación efectiva y orgánica es la que sostiene al turismo como una política de estado, más allá del cambio de gestiones de gobierno y hace que la oferta de conectividad, alojamiento, agencias de viaje y gastronomía no pare de crecer.

Encuentros clave

Durante la reunión, además de los temas expuestos por los organismos invitados de Seguridad y Cultura, se abordó una amplia agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento de la competitividad del destino.

Entre los principales temas analizados estuvieron el proyecto de actualización de la resolución que regula los alojamientos turísticos, coordinado con AEHGA y AHT; aspectos vinculados al transporte turístico como el sistema de obleas para el transporte turístico en temporada invernal y el proyecto de ley para actualizar la regularización del transporte utilizado por el turismo de aventura.

También se presentaron los resultados de la campaña promocional Mansa Pasión, con un análisis de los indicadores obtenidos durante las campañas de otoño e invierno, incluyendo alcance, impacto y niveles de conversión. Además, se expusieron los avances del programa Casas Abiertas y las próximas acciones promocionales previstas para seguir posicionando a Mendoza en los principales mercados turísticos.

En relación con los números de las próximas vacaciones de invierno, Testa señaló que la “proyección de ocupación” que facilita el Observatorio Turístico del Emetur es similar al año 2025, superior al 60%. Todos los integrantes del Consejo presentes coincidieron que estos valores podrían incrementarse en función de las condiciones climáticas y de las nevadas que se registren en los próximos días.

Cabe recordar que la variable “proyección de ocupación” es distinta a la variable de “reserva del alojamiento”, cuyos valores en promedio son más bajos, debido al cambio de hábitos del viajero y su toma de decisión de último momento.

Al respecto se repasaron la situación de los parques de nieve, de montaña y centros de esquí: Los Puquios abierto y operativo; Penitentes Park, abierto con actividades recreativas; Las Leñas, pronto a abrir su temporada 2026. Real del Pehuenche, ofrece randonee, caminatas con raqueta, catski; El Azufre, se encuentra a la espera de una pronta nevada para comenzar operar.

La presidenta del Emetur recordó que Mendoza no depende sólo de la nieve, porque su amplia oferta la trasciende, con propuestas vinculadas al enoturismo, la gastronomía, la alta montaña, los parques provinciales y una nutrida agenda cultural para visitantes y residentes.

Este espacio institucional, al igual que el Consejo Asesor de Municipios, fortalece la gobernanza turística de Mendoza mediante el diálogo permanente entre el sector público y las entidades privadas, promoviendo la participación en la definición de políticas públicas y la coordinación de acciones que contribuyen al desarrollo sostenible y al posicionamiento de la provincia como uno de los principales destinos turísticos de la Argentina.