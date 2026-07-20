Reforma tributaria: el Gobierno proyecta una reducción de impuestos y cambios estructurales para 2027

La Casa Rosada trabaja en un paquete de modificaciones que contempla una rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, la unificación del IVA y la eliminación gradual del impuesto al cheque. El plan dependerá de que se sostenga el equilibrio de las cuentas públicas.

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma tributaria que buscará impulsar antes de finalizar el mandato del presidente Javier Milei, en 2027. La iniciativa, elaborada por el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, apunta a simplificar el sistema impositivo, reducir la carga tributaria sobre distintos sectores y eliminar impuestos considerados distorsivos.

La condición central para avanzar con estos cambios será mantener el equilibrio fiscal, uno de los principales objetivos económicos de la administración nacional.

Menor carga para las empresas

Uno de los ejes del proyecto es la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que pasaría al 25%, en línea con el esquema vigente para las empresas que adhieren al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde el Ejecutivo sostienen que la intención es extender a un mayor universo de contribuyentes beneficios que actualmente alcanzan únicamente a quienes participan de ese régimen. No obstante, reconocen que la discusión en el Congreso podría resultar compleja, ya que iniciativas similares encontraron resistencia de los gobernadores en debates anteriores.

Cambios en Ganancias para personas físicas

En el caso del impuesto que pagan los trabajadores y personas físicas, la estrategia oficial no se enfocaría en modificar las deducciones de manera aislada. En cambio, el objetivo sería avanzar hacia un esquema más simple, con menos beneficios impositivos pero mejor definidos y una base de contribuyentes más amplia.

Según la visión del Gobierno, esta modificación permitiría facilitar la liquidación del tributo y reducir la complejidad administrativa del sistema.

IVA: hacia una alícuota única

Otro de los cambios que analiza el Ministerio de Economía es la unificación de las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que actualmente se aplican en tres niveles: 10,5%, 21% y 27%, además de numerosas exenciones.

La propuesta contempla establecer una única alícuota que podría ubicarse entre el 18% y el 19%, siempre que la situación fiscal lo permita. En una etapa posterior también se estudia la posibilidad de implementar un sistema denominado «Súper IVA», que combinaría un componente nacional y otro provincial, aunque esa alternativa todavía se encuentra en análisis.

El impuesto al cheque, con eliminación gradual

Dentro del paquete tributario también figura la eliminación progresiva del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

La alternativa que analiza el Ejecutivo consiste en incrementar de manera gradual el porcentaje que puede computarse como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, hasta alcanzar el 100%, con el objetivo de avanzar hacia su desaparición sin generar un impacto inmediato sobre la recaudación.

El Monotributo sigue en debate con el FMI

El Monotributo continúa siendo uno de los principales puntos de discusión entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El organismo considera que el régimen simplificado genera una pérdida significativa de recursos para el Estado y cuestiona la diferencia existente entre quienes tributan bajo ese esquema y aquellos que pertenecen al Régimen General.

También plantea que el salto entre la categoría más alta del Monotributo y el régimen de autónomos representa un obstáculo para el crecimiento de pequeños contribuyentes.

Sin embargo, desde la Casa Rosada aseguran que, por el momento, no está previsto introducir modificaciones en ese sistema y sostienen que el esquema vigente responde a la visión económica del Gobierno.

Un nuevo pacto fiscal con las provincias

Además de la reforma tributaria, el Ejecutivo aspira a negociar un nuevo pacto fiscal con las provincias si logra consolidar una mayor fortaleza legislativa. La intención es avanzar en una reducción gradual de impuestos provinciales como Ingresos Brutos y de tasas municipales que, según el Gobierno, afectan la competitividad de las empresas.

En cambio, una eventual modificación de la Ley de Coparticipación Federal continúa sin perspectivas concretas, debido a la dificultad de alcanzar un consenso entre todas las jurisdicciones del país.