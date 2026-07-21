El nuevo régimen que permite realizar exportaciones comerciales por vía postal sin límite de valor abrió una nueva oportunidad para las pymes, emprendedores y comercios de Mendoza que buscan vender sus productos al exterior.

Así lo aseguró Mario Bustos Carra, gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, quien destacó que la medida eliminó una diferencia histórica entre las importaciones y las exportaciones y facilitará el acceso de empresas de menor escala al comercio internacional.

Hasta ahora, el sistema puerta a puerta era utilizado principalmente para las compras realizadas en el exterior, mientras que las exportaciones por esa misma vía no contaban con una reglamentación que permitiera operar con la misma facilidad.

Con el decreto publicado por el Gobierno nacional, esa situación cambió y las ventas al exterior mediante el operador postal quedaron formalmente habilitadas bajo un esquema simplificado.

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“Es una solución muy buena”

Para Bustos Carra, uno de los principales beneficios del nuevo régimen es que reduce la burocracia para quienes realizan exportaciones de menor volumen.

“Es una medida buena porque equipara el sistema de exportaciones con el que existía para las importaciones. Antes se utilizaba mucho más el puerta a puerta para comprar productos del exterior. Ahora también podrá utilizarse para exportar, y eso requirió adaptar todo el sistema aduanero”, explicó.

El referente mendocino consideró que el cambio puede tener un impacto positivo para numerosas empresas de la provincia.

“Para cosas pequeñas o para operaciones que no representan grandes montos es una solución muy buena, porque evita trámites y simplifica mucho el proceso”, sostuvo en diálogo con El Sol.

Según explicó, esa simplificación puede beneficiar especialmente a emprendedores, comercios y pequeñas industrias de la provincia que hasta ahora encontraban dificultades para acceder a los mecanismos tradicionales de exportación.

Qué cambia con el nuevo régimen

La nueva reglamentación incorpora por primera vez las exportaciones comerciales por vía postal, sin establecer un límite de valor para los envíos.

Además, iguala el tratamiento tributario entre los envíos realizados por correo y determinadas operaciones efectuadas mediante empresas de courier, eliminando las diferencias que existían entre ambos sistemas.

El objetivo del Gobierno es facilitar las operaciones de menor escala y acompañar el crecimiento del comercio electrónico internacional, permitiendo que más empresas puedan vender sus productos fuera del país mediante procedimientos aduaneros más ágiles.

El desafío pendiente

Aunque valoró la medida, Bustos Carra consideró que todavía existen aspectos que afectan la competitividad de las empresas argentinas.

“Que se equiparen las importaciones con las exportaciones es positivo. Sin embargo, las importaciones siguen con menos impuestos, mientras las mercaderías que se producen y venden en el mercado local siguen teniendo una carga tributaria muy pesada”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que la simplificación de los trámites representa un avance importante, pero remarcó que la presión impositiva continúa siendo uno de los principales desafíos para quienes producen y exportan desde Mendoza.

El impacto de las compras puerta a puerta

En Mendoza, los comerciantes aseguraron que la transformación de los hábitos de consumo es evidente. Las consultas continúan, pero las ventas muestran un comportamiento mucho más moderado que años atrás.

“Hay más consultas que compras. La gente recorre, se prueba ropa, compara precios y después termina comprando por internet”, explicó una vendedora de la tradicional calle San Martín de Ciudad.

La situación también modificó las conductas de los consumidores. Según relataron desde el sector, los clientes dejaron de realizar renovaciones completas de guardarropa y priorizan compras puntuales.

“Antes un cliente compraba varias prendas para el recambio. Ahora compra una sola y trata de estirarla lo máximo posible. Incluso ha crecido mucho el trabajo de costura porque muchas personas prefieren arreglar la ropa que ya tienen”, señalaron.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/mendoza/que-beneficios-puede-traer-a-mendoza-el-nuevo-regimen-puerta-a-puerta-para-exportar/