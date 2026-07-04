Publicación de las bases de la Convocatoria de Becas 2026

Se encuentran publicadas las bases de la convocatoria del presente año para Becas Doctorales, de Finalización de Doctorado y Postdoctorales. El 70% del cupo será para proyectos enmarcados en Temas Priorizados y en las regiones geográficas y áreas temáticas prioritarias, mientras que el 30% restante se asignará siguiendo el orden de mérito en cada disciplina científica y tecnológica.

Se encuentran disponibles las bases para la nueva Convocatoria de Becas 2026. El llamado de Becas Internas Doctorales se realizará del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, mientras que el llamado de Becas de Finalización de Doctorado se llevará a cabo del 27 de julio al 14 de agosto de 2026. Las becas otorgadas comenzarán el 1° de abril de 2027. Se informa que la duración de las Becas Doctorales y las de Finalización de Doctorales será de 60 meses y 24 meses, respectivamente.

Con el objetivo de que los postulantes cuenten con un mayor período para el avance en la realización de su tesis doctoral y en la obtención de antecedentes académicos, la presentación de solicitudes a Becas Internas Postdoctorales se realizará del 18 de febrero al 5 de marzo de 2027, para iniciar las becas a partir del 1º de agosto de 2027. Las mismas se otorgarán por 36 meses.

La convocatoria prevé la asignación de 1.000 Becas Internas Doctorales, 300 Becas Internas de Finalización de Doctorado y 800 Becas Internas Postdoctorales.

En la presente convocatoria, tanto para las Doctorales como las Postdoctorales, se asignarán las becas priorizando los planes de trabajo que se enmarquen en el listado de Temas Priorizados que fuera elaborado teniendo en cuenta los sectores económicos estratégicos del país y las áreas del conocimiento que se propone impulsar. Con ese objetivo, el 70% de las becas será otorgado a proyectos correspondientes a los Temas Priorizados o que se desarrollen en las regiones geográficas establecidas en la convocatoria, mientras que el cupo restante se otorgará siguiendo el orden de mérito en cada una de las disciplinas científicas y tecnológicas.

Para acceder a las bases de las convocatorias, haga clic en los siguientes vínculos:

Bases Becas Doctorales 2026

Bases Becas Finalización de Doctorado 2026

Bases Becas Postdoctorales 2026

Bases Becas Doctorales Cofinanciadas 2026

Bases Becas de Finalización de Doctorado Cofinanciadas 2026

Bases Becas Postdoctorales Cofinanciadas 2026

Más información de la Convocatoria 2026, AQUÍ.

Becas Cofinanciadas con Empresas

Asimismo, se comunica que del 15 al 30 de septiembre de 2026 se encontrará abierta la Convocatoria de Becas Doctorales y Postdoctorales Cofinanciadas con Empresas.

Para acceder a las bases de la convocatoria, haga clic en los siguientes vínculos:

Bases Becas Cofinanciadas con Empresas

Más información AQUÍ.