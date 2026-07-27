Provincia y municipios consolidan la estrategia climática de Mendoza con un nuevo avance del Plan de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático

En el segundo encuentro de la Mesa Interjurisdiccional, representantes de gobiernos locales de toda la provincia relevaron las acciones que ya impulsan en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. La información será incorporada al Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático, que se elabora de manera participativa y con visión estratégica de largo plazo.

La Provincia dio un nuevo paso en la elaboración del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático (PPDyACC) al reunir a representantes de municipios de toda Mendoza en el segundo encuentro de la Mesa Interjurisdiccional. La jornada permitió relevar las acciones que los gobiernos locales ya implementan o proyectan en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, con el objetivo de incorporarlas a una estrategia provincial construida de manera participativa y con visión de largo plazo.

La actividad, organizada por la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente, dio continuidad al proceso iniciado este año para elaborar el instrumento que orientará las políticas provinciales de mitigación y adaptación frente al cambio climático, en el marco de la Ley Nacional 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.

Durante el encuentro, el equipo técnico trabajó junto a los referentes municipales en identificación y sistematización de acciones vinculadas con la gestión integral de residuos, eficiencia energética, energías renovables, infraestructura resiliente, ordenamiento territorial, arbolado urbano, educación ambiental y otras iniciativas que ya se implementan o se encuentran en desarrollo en los departamentos.

La metodología de trabajo, basada en la construcción conjunta y el intercambio de experiencias, tuvo muy buena recepción por parte de los municipios. Los equipos técnicos destacaron la importancia de contar con un espacio para compartir buenas prácticas, conocer el trabajo que se desarrolla en otros territorios y fortalecer la articulación con la Provincia para avanzar en políticas climáticas coordinadas.

La coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega, destacó: “El valor de esta instancia está en construir el Plan desde la realidad de cada territorio. Los municipios son quienes implementan muchas de las políticas vinculadas al cambio climático, por lo que su participación es fundamental para contar con un plan que refleje las capacidades, necesidades y desafíos de toda la provincia”.

Asimismo, explicó que “el objetivo de estas mesas no es generar nuevas obligaciones para los municipios, sino relevar, ordenar y fortalecer las acciones que ya vienen desarrollando, integrándolas en una estrategia provincial común que permita mejorar la coordinación y el seguimiento de las políticas climáticas”.

Gobernanza para una planificación climática

La Mesa Interjurisdiccional forma parte del esquema de gobernanza previsto para la elaboración del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático. Este proceso contempla también mesas de trabajo con organismos provinciales, gobiernos locales y miembros del Consejo Provincial del Ambiente, integrado por representantes del sector académico, el sector productivo y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores.

A través de esta metodología participativa, el Ministerio de Energía y Ambiente busca construir un instrumento de planificación que integre las distintas miradas y experiencias presentes en el territorio, fortalezca la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y consolide una política pública con visión de largo plazo frente al cambio climático.

El Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático establecerá las metas de mitigación y adaptación para Mendoza, las medidas necesarias para alcanzarlas, sus hojas de ruta de implementación, un sistema de monitoreo basado en indicadores y un esquema de gobernanza que permita realizar el seguimiento y la actualización permanente de las acciones previstas.