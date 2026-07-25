Provincia, Nación y municipios refuerzan la coordinación del operativo en alta montaña por el temporal de nieve y piden precaución

En una reunión interjurisdiccional, las autoridades evaluaron la situación del corredor internacional y coordinaron las tareas a seguir con el despeje, la asistencia a pobladores y la logística necesaria para la futura reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor y la normalización progresiva del tránsito de cargas y turistas.

Ante la persistencia del temporal de nieve que afecta a Alta Montaña y los nuevos pronósticos meteorológicos que anticipan nevadas durante los próximos días, el Gobierno de Mendoza y el Gobierno nacional realizaron una nueva reunión interjurisdiccional para evaluar la situación y continuar coordinando el operativo que se desarrolla en el corredor internacional.

En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, junto con organismos provinciales y nacionales vinculados al operativo, entre ellos el Ministerio de Salud, Defensa Civil, el Ente Mendoza Turismo (Emetur), Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, Corredor Internacional y representantes de los municipios de Las Heras y Luján de Cuyo.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, explicó que el encuentro respondió a la necesidad de actualizar la planificación frente a las nuevas condiciones climáticas. “La reunión fue convocada por los nuevos pronósticos meteorológicos que anuncian nuevas nevadas que van más allá del 2 de agosto, que era la fecha originalmente prevista para comenzar a trabajar todo el tramo comprendido entre Polvaredas y Las Cuevas”, sostuvo.

La funcionaria recordó que la situación del lado argentino presenta restricciones, aunque Chile atraviesa un escenario aún más complejo. En ese marco, explicó que el funcionamiento del corredor se evalúa diariamente. “Lo que se ha dispuesto forma parte de la rutina cotidiana del corredor andino. Todos los días, alrededor de las siete de la mañana, Vialidad Nacional evalúa las condiciones de la ruta y del clima y determina hasta dónde puede habilitarse el tránsito. El parte es diario y las decisiones se toman día por día”, afirmó.

En ese sentido, señaló que durante los últimos días, mientras la brecha sanitaria llegaba hasta Punta de Vacas, se permitió el ingreso de visitantes hasta ese sector para disfrutar de la nieve. Sin embargo, las nuevas condiciones meteorológicas obligaron a modificar esa situación.

“Los pronósticos indican que el temporal podría extenderse hasta el 5 o 6 de agosto. A partir de allí, se evaluará cómo avanzar con las habilitaciones, siempre priorizando la seguridad”, y remarcó que el objetivo central de todas las instituciones involucradas es preservar la integridad de las personas. “La prioridad fundamental de todos los organismos que estamos trabajando en este operativo es la seguridad”, señaló Testa, y agregó: “En el futuro, una vez que esté habilitado el tránsito, se recomienda hacer prácticas deportivas en los lugares habilitados. En la actualidad, estamos recomendando ir al Manzano Histórico y a los centros de esquí del Sur provincial”.

“Hoy la montaña cuenta con dos parques de nieve habilitados, Penitentes y Los Puquios, que ofrecen todas las condiciones de seguridad para realizar actividades recreativas, ya sea con trineos, culipatines, deslizadores o esquí. Recomendamos jugar solamente en zonas habilitadas porque fuera de pista puede haber mucho riesgo”, detalló la titular de Emetur.

La funcionaria agregó que tanto las fuerzas nacionales como la Policía de Mendoza, las Guardias Urbanas Municipales de Luján y Las Heras y las patrullas de montaña realizan tareas permanentes de prevención, aunque destacó que la concientización de los visitantes también resulta fundamental. Al respecto, señaló que “la prevención nunca alcanza si no existe responsabilidad individual. Tenemos que cuidarnos entre todos. No es lo mismo hacer un muñeco de nieve que deslizarse por laderas que no están preparadas para esa actividad”.

Testa calificó el fenómeno meteorológico como «excepcional» y explicó que las condiciones actuales obligan a desplegar un operativo fuera de lo habitual. “Estamos viviendo una situación absolutamente extraordinaria. En los últimos 30 años no se ha registrado un tren de tormentas tan continuas como el actual”, sostuvo.

En ese contexto, recordó que el Comité de Alta Montaña trabaja de manera permanente durante todo el año y que las reuniones de coordinación comenzaron hace más de dos meses. Respecto de los pobladores de Alta Montaña, Gabriela Testa destacó que el trabajo conjunto entre todos los organismos permite trabajar en la asistencia de los vecinos que decidieron permanecer entre Uspallata y Las Cuevas.

Además, indicó que la brecha sanitaria ha permitido garantizar el abastecimiento y permitir tareas esenciales, como el relevo del personal del Ejército Argentino.

La funcionaria explicó que las mayores dificultades operativas están dadas por el intenso volumen de nieve y las condiciones climáticas extremas: “Cuando se presenta viento blanco, las máquinas de Vialidad deben detener su trabajo porque los maquinistas pierden completamente la visibilidad. En esas condiciones también se pone en riesgo la seguridad de quienes están trabajando”.

Actualmente, Vialidad Nacional incorporó maquinaria adicional para acelerar las tareas de despeje de nieve, mientras que Vialidad Provincial colabora con distintos trabajos y también se evalúa contratar prestadores para acondicionar playas de estacionamiento. Según explicó la responsable del Emetur, estas áreas serán fundamentales cuando llegue el momento de habilitar nuevamente el corredor. “Hoy vemos grandes paredones de nieve a los costados de la ruta. No hay espacio para estacionar y, si ocurriera una emergencia, tampoco podrían circular una ambulancia o una máquina vial. Todo eso debe resolverse antes de una apertura”, remarcó, y señaló además que el fenómeno climático responde a un comportamiento extraordinario asociado a El Niño, que afecta gran parte del centro-oeste de Sudamérica.

“Estamos viendo las dificultades que atraviesa Chile y nos solidarizamos con ese país. Del lado argentino, las provincias más afectadas por las nevadas son Mendoza y San Juan, mientras que otras regiones sufren distintos fenómenos extremos. Todo esto exige operativos extraordinarios”, advirtió.

Mendoza está entre los cinco destinos más elegidos de la Argentina

En cuanto al trabajo coordinado entre todos los organismos, Testa destacó que, hasta el momento no se han registrado situaciones que pusieran en riesgo la vida de las personas. En relación con el turismo, explicó que la provincia atraviesa un buen nivel de movimiento durante las vacaciones de invierno, impulsado por la coincidencia del receso escolar de gran parte del país. A esto, sumó que “Mendoza está entre los cinco destinos más elegidos de la Argentina y continúa recibiendo una importante cantidad de visitantes”.

En ese sentido, recomendó optar por destinos donde las condiciones permiten disfrutar de la nieve con seguridad y mencionó que “hoy las mejores alternativas son el Valle de Uco, especialmente la zona de El Manzano; Las Leñas, que tiene alrededor del 70 por ciento de sus pistas habilitadas y prevé ampliar esa superficie; Potrerillos y Villavicencio, siempre consultando previamente el estado de las rutas”.

Finalmente, recordó que para circular por los caminos de montaña es indispensable respetar todas las recomendaciones oficiales. “Es fundamental informarse antes de viajar, portar cadenas cuando son obligatorias, llevar líquido anticongelante, abrigo adicional y consultar permanentemente el estado de las rutas. Hoy contamos con herramientas que permiten conocer esas condiciones antes de emprender un paseo y eso contribuye a que la experiencia sea segura y agradable”, recordó.

Transporte de carga pesada, nacional e internacional

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística de Mendoza, Alberto Marengo, explicó el funcionamiento del protocolo provincial para cierres prolongados del Paso Internacional Cristo Redentor y detalló cómo se organiza la logística del transporte de cargas mientras continúa el temporal de nieve en alta montaña.

El funcionario señaló que el protocolo se activa cuando el corte supera las 72 horas y contempla distintas etapas para garantizar la seguridad de los transportistas y el ordenamiento del tránsito. “Tenemos un protocolo de actuación ante cierres prolongados que se activa pasando las 72 horas de corte. Ese protocolo divide las áreas en alta montaña y baja montaña”, detalló.

Marengo informó que en la actualidad existen aproximadamente 1.550 camiones varados en distintos puntos de la provincia, aunque aclaró que ninguno pertenece a empresas con base operativa en Mendoza. “Todos los camiones que tienen base operativa o domicilio en Mendoza fueron enviados a sus bases. Los que permanecen en los distintos puntos de espera son transportes provenientes de otras provincias o del exterior”, indicó.

Del total, precisó que unos 580 camiones permanecen en alta montaña, distribuidos en tres escalones operativos —el ACI Uspallata, la estación de servicio YPF y Doña Carmen—, mientras que otros 70 se encuentran en Red Mercosur. El resto, cerca de 950 unidades, está ubicado en distintos puntos desde la estación de servicio Eloy Guerrero, en el Este provincial, hasta La Paz.

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística de Mendoza explicó que el protocolo contempla tres etapas claramente definidas: “La primera comienza cuando se produce el cierre del Paso y hay que emplazar toda la carga en los distintos escalones previstos. La segunda, que es la que estamos atravesando hoy, consiste en brindar contención, seguridad y servicios a los transportistas y la tercera, que será la más importante y también la más crítica, llegará con la reapertura del corredor”, señaló.

Respecto de esa instancia, advirtió que la normalización del tránsito demandará varios días debido a la capacidad operativa del sistema durante el horario invernal. Al respecto, señaló que por Mendoza circulan anualmente unos 360 mil camiones que utilizan el sistema Cristo Redentor y comentó que en invierno el Paso funciona solamente durante 12 horas.

En ese contexto, estimó que el proceso de descongestión será gradual. “Va a requerir entre 5 y 6 días comenzar a despejar todos los camiones que hoy están en la provincia. Además, una vez habilitado el Paso, las empresas comenzarán a despachar nuevas cargas, por lo que será un momento crítico y habrá que tener mucha paciencia”.

El funcionario también anticipó que las condiciones de circulación en alta montaña serán muy diferentes a las habituales, incluso una vez reabierto el corredor: “Nos vamos a encontrar con una alta montaña distinta a la que estamos acostumbrados: habrá sectores sin banquinas y con grandes paredones de nieve sobre los laterales de la ruta. Se está haciendo un enorme trabajo de despeje, pero las condiciones seguirán siendo complejas”.

En relación con las condiciones de permanencia de los transportistas, Marengo destacó que el protocolo fue diseñado para concentrar los camiones únicamente en lugares que cuentan con infraestructura y servicios. “Todos los escalones previstos funcionan en sitios que tienen estaciones de servicio y condiciones para asistir a los choferes. Eso permite brindar mejores servicios y, al mismo tiempo, concentrar la seguridad vial y evitar que la carga quede dispersa a lo largo de toda la ruta”, señaló.

Además, explicó que, para la etapa de reapertura, ya se definieron dos grandes pulmones logísticos con capacidad para alrededor de 700 camiones, ubicados sobre Ruta Nacional 7, que permitirán administrar el flujo de vehículos antes de su ingreso al corredor internacional. Sobre este punto, amplió sus conceptos al señalar que “la permanencia en esos espacios será de aproximadamente cinco o seis horas. Desde allí los camiones saldrán en grupos de entre 100 y 150 unidades, encapsulados, para recorrer el último tramo hacia alta montaña de manera ordenada y segura”.