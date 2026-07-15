Protección Civil alerta por un fin de semana con viento, lluvias y posibles nevadas en Malargüe

El Director de Protección Civil, informó que se espera un panorama meteorológico cambiante, con fuertes nevadas en alta montaña, viento en el llano, lluvias y la posibilidad de que nieve en la ciudad durante el domingo. Las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes.

El Director de Protección Civil de Malargüe, Damián Contreras, advirtió sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos días e instó a la comunidad a extremar las medidas de prevención ante un pronóstico que se presenta muy variable.

Según explicó, se esperan fuertes nevadas en la alta montaña, acompañadas por viento intenso en el llano y probables lluvias. Además, indicó que durante el domingo existe la posibilidad de que se registren nevadas en la ciudad de Malargüe, aunque aclaró que esto dependerá de la intensidad del viento y de la evolución de la temperatura.

Frente a este escenario, Protección Civil recomendó evitar salir y realizar actividades al aire libre mientras se registren fuertes ráfagas de viento. También aconsejó mantener cerradas puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, además de asegurar los objetos que se encuentren en patios, terrazas o veredas para evitar que sean desplazados por el viento. Como así también revisar y gestionar reparaciones de techos y provisión de leña antes de la llegada de estas condiciones climáticas.

Asimismo, se pidió a la población no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios o árboles, ya que representan un riesgo en caso de fuertes ráfagas. En cuanto a la circulación vehicular, se recomendó conducir con extrema precaución y salir únicamente si es estrictamente necesario. También se recordó la importancia de no encender fuego al aire libre.

Para quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera, Contreras insistió en consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas. Recordó además que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por caminos de montaña y que estas deberán colocarse cuando así lo indiquen las autoridades.

Protección Civil también recomendó viajar con el tanque de combustible lleno, mantener una velocidad moderada, respetar una distancia prudente entre vehículos y llevar ropa de abrigo adicional, además de alimentos calóricos.

Finalmente, para los habitantes de las zonas de montaña, el organismo aconsejó reunir los animales, contar con suficiente leña y alimentos no perecederos para al menos 96 horas y, siempre que sea posible, trasladarse hacia sectores más bajos y seguros hasta que mejoren las condiciones climáticas.