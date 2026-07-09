Protección Civil advierte por lluvias, nevadas y viento Zonda durante el fin de semana largo

Según explicó el funcionario, desde la madrugada de este jueves comenzaron a registrarse viento zonda con mejoras transitorias, aunque la inestabilidad se mantendrá a lo largo de la jornada. El pronóstico indica nevadas en la zona cordillerana y lluvias sobre el llano, por lo que se recomienda circular con extrema precaución.

En este sentido, Contreras recordó que es obligatorio portar cadenas para transitar por los sectores de alta montaña, tanto para turistas como para residentes que se desplacen por esa zona.

Asimismo, hizo especial hincapié en la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono, una problemática frecuente durante la temporada invernal. Entre las principales recomendaciones, señaló la importancia de mantener ventilados los ambientes, evitar el uso de braseros durante la noche mientras las personas descansan y realizar la revisión de los artefactos a gas con un gasista matriculado.

Desde Protección Civil solicitaron a la comunidad mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar inconvenientes durante el fin de semana largo.

Ante cualquier emergencia o consulta, los vecinos pueden comunicarse con la guardia de Protección Civil al 4470636 o llamar al 911.