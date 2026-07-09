San Rafael, Mendoza jueves 09 de julio de 2026
El tiempo - Tutiempo.net

Protección Civil advierte por lluvias, nevadas y viento Zonda durante el fin de semana largo

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 9 julio, 2026

Desde Protección Civil, informó que las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días obligan a extremar las medidas de prevención, especialmente en rutas de montaña y dentro de los hogares para evitar accidentes e intoxicaciones por monóxido de carbono.
Con motivo del fin de semana largo, el Director de Protección Civil, Damián Contreras, alertó sobre las condiciones meteorológicas que afectarán al departamento durante los próximos días, con pronóstico de lluvias, nevadas en alta montaña y la posible presencia de viento Zonda.

Según explicó el funcionario, desde la madrugada de este jueves comenzaron a registrarse viento zonda con mejoras transitorias, aunque la inestabilidad se mantendrá a lo largo de la jornada. El pronóstico indica nevadas en la zona cordillerana y lluvias sobre el llano, por lo que se recomienda circular con extrema precaución.

En este sentido, Contreras recordó que es obligatorio portar cadenas para transitar por los sectores de alta montaña, tanto para turistas como para residentes que se desplacen por esa zona.

Asimismo, hizo especial hincapié en la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono, una problemática frecuente durante la temporada invernal. Entre las principales recomendaciones, señaló la importancia de mantener ventilados los ambientes, evitar el uso de braseros durante la noche mientras las personas descansan y realizar la revisión de los artefactos a gas con un gasista matriculado.

Desde Protección Civil solicitaron a la comunidad mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar inconvenientes durante el fin de semana largo.

Ante cualquier emergencia o consulta, los vecinos pueden comunicarse con la guardia de Protección Civil al 4470636 o llamar al 911.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail