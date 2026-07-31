Promoción de la «Lactancia Materna»

La actividad forma parte de los encuentros semanales que se realizan todos los miércoles en la sede de General Paz 841, a partir de las 11, sin necesidad de inscripción previa ni turno.

El programa está abierto a embarazadas de cualquier edad gestacional y también a quienes transitan el puerperio, con el objetivo de brindar herramientas, información y contención durante esta etapa.

Además de abordar la importancia de la lactancia materna, el programa ofrece un acompañamiento interdisciplinario con profesionales de distintas áreas, entre ellas nutrición, kinesiología y psicología, promoviendo una atención integral para las madres y sus familias.

«Es un programa de acompañamiento integral para la maternidad. No solo trabajamos la preparación para el parto, sino también todos los aspectos que hacen al bienestar de la mamá y su bebé, con un equipo de diferentes profesionales», destacó la licenciada en Nutrición, Victoria Pelayes.

Los talleres permiten que las participantes asistan acompañadas por la persona que elijan, fortaleciendo el apoyo durante el embarazo y los primeros meses de crianza.