La normativa implementada por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) establece los procedimientos de inscripción para los interesados en participar del proceso de privatización de empresas públicas.

La medida busca operativizar lo dispuesto en la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado, que declararon sujetas a privatización diversas empresas de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional, como Corredores Viales, Belgrano Cargas, AySA, entre otras.

Con esta nueva regulación, se determinó que todos los procedimientos de remate o subasta pública para la venta de activos, acciones o establecimientos productivos se realizarán de forma electrónica a través del sistema SUBAST.AR.

Requisitos para los interesados

Para poder intervenir en estos procesos, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos de registro:

Inscripción : los aspirantes deberán inscribirse previamente en el módulo “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696” dentro del sitio web oficial de CONTRAT.AR.

: los aspirantes deberán inscribirse previamente en el módulo “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696” dentro del sitio web oficial de CONTRAT.AR. Validación en SUBAST.AR : además del registro anterior, los interesados deben declararse como oferentes en la plataforma de subastas.

: además del registro anterior, los interesados deben declararse como oferentes en la plataforma de subastas. Unicidad del administrador : el usuario que actúe como «Administrador Legitimado» debe ser el mismo en todos los sistemas vinculados (SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR).

Con el fin de agilizar los trámites y bajo criterios de eficiencia y sencillez, la disposición contempla beneficios para quienes ya operan con el Estado:

Usuarios ya registrados : quienes ya figuren en el módulo de privatizaciones de CONTRAT.AR no deberán realizar una nueva inscripción.

: quienes ya figuren en el módulo de privatizaciones de CONTRAT.AR no deberán realizar una nueva inscripción. Concesionarios vigentes : aquellos inscriptos como Concesionarios bajo la Ley 17.520 quedan automáticamente habilitados para participar.

: aquellos inscriptos como Concesionarios bajo la Ley 17.520 quedan automáticamente habilitados para participar. Proveedores en SIPRO : los proveedores incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que ya estén validados en el módulo de privatizaciones quedarán eximidos de validarse como oferentes en la plataforma SUBAST.AR.

La normativa, firmada por la titular de la ONC, Agostina Brichetti, entra en vigencia este 30 de julio, en busca de asegurar un mecanismo ágil y centralizado para avanzar con el plan de venta de activos públicos conforme a la legislación vigente.

Agencia NA