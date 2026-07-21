Presentaron una nueva herramienta financiera para fortalecer a proveedores de minería y energía

La Ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre , encabezó una reunión en la que se presentó una nueva alternativa de financiamiento destinada a empresas que forman parte de la cadena de valor de la minería y la industria energética en Mendoza . La iniciativa fue expuesta ante representantes del Clúster Minero de Mendoza e Impulsa Mendoza y apunta a agilizar el acceso al capital de trabajo para los proveedores del sector.

El mecanismo permitirá que las empresas puedan obtener recursos financieros a partir de una orden de compra, sin tener que esperar los plazos habituales de cobro. De esta manera, podrán afrontar gastos operativos desde el inicio de un contrato, como la adquisición de insumos, el pago de salarios o la contratación de servicios necesarios para cumplir con nuevas demandas.

Financiamiento para responder al crecimiento del sector

Durante el encuentro también participaron el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el vicepresidente del Clúster Minero de Mendoza, Daniel Córdoba; el vocal Fabián Solís; Carlos Fiochetta, por Impulsa Mendoza, además de empresarios vinculados a la actividad.

La herramienta financiera combina el respaldo de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) con un sistema basado en órdenes de compra, lo que amplía las posibilidades de acceso al crédito tanto para pequeñas y medianas empresas como para firmas de mayor tamaño que participan en los sectores de minería y energía.

En ese contexto, Jimena Latorre destacó la importancia de contar con mecanismos que permitan acompañar el crecimiento de los proveedores locales. “Uno de los principales desafíos de los proveedores es disponer de capital de trabajo suficiente para responder al incremento de la demanda y asumir nuevos proyectos”, sostuvo la funcionaria al explicar los alcances de la iniciativa.

Durante la presentación se remarcó que el objetivo central es brindar herramientas que permitan a las empresas locales mejorar su capacidad de respuesta frente al crecimiento de la actividad minera y energética.

Fuente:https://617.news/presentaron-una-nueva-herramienta-financiera-para-fortalecer-a-proveedores-de-mineria-y-energia/