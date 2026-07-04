Pilares Tech reconoció a las startups mendocinas que impulsan la innovación y el desarrollo tecnológico

Como cierre de una jornada que reunió a referentes del ecosistema tecnológico, empresarial e inversor de la provincia, se realizó la entrega de premios del Pilares Startup Challenge, el certamen que distingue a startups con soluciones innovadoras y alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos para el desarrollo de Mendoza.

Los reconocimientos fueron entregados por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, y la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción junto a Diario Los Andes y el Polo TIC Mendoza, tuvo como objetivo identificar y potenciar emprendimientos tecnológicos que aplican inteligencia artificial y otras herramientas de innovación para resolver desafíos reales de la producción, promoviendo el desarrollo de empresas jóvenes con capacidad de escalamiento e impacto económico.

Los proyectos distinguidos

En esta edición fueron reconocidas las mejores propuestas en cuatro verticales estratégicas:

-AgriFood Tech: Agrojusto SAS, de Fernanda Bonesso.

-Energía y Minería Tech: Novomines, de Juan Marcelo Paz.

-Health Tech: IMI Health, de Agustín Cassani.

-Logística e Industria 4.0: Mateware SAS, de Gabriel Caballero.

Las startups finalistas atravesaron un proceso de preparación y presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del ámbito tecnológico, empresarial e inversor, que evaluó el grado de innovación, el potencial de escalabilidad y el impacto de cada propuesta.

Durante la premiación, el ministro Rodolfo Vargas Arizu destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías para mejorar la competitividad de las empresas y acompañar la transformación productiva de la provincia.

«Más que preocupados, debemos estar ocupados en incorporar las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, la capacidad de adaptación y la innovación ya forman parte de la realidad de las empresas, de los gobiernos y de toda la actividad productiva. Integrar estas herramientas nos permitirá capacitarnos más, hacer mejor las cosas y generar mayores oportunidades de desarrollo», expresó.

Asimismo, el ministro remarcó que la producción y la educación son pilares fundamentales para el crecimiento de Mendoza y agradeció el compromiso de las instituciones que hicieron posible una nueva edición del encuentro.

En este sentido, la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim, destacó el valor de generar espacios que impulsen el crecimiento del ecosistema de innovación provincial: “Pilares Tech representa una oportunidad para que empresas jóvenes de base tecnológica puedan fortalecer sus proyectos, generar vínculos estratégicos y visibilizar soluciones innovadoras con potencial de impacto en sectores productivos clave. Desde el Estado trabajamos para acompañar empresas con capacidad de escalar y consolidarse, promoviendo herramientas, articulación y espacios de vinculación que potencien su desarrollo”.

Pilares Tech se consolidó como un espacio de vinculación entre startups, empresas, inversores, organismos públicos y referentes del sector tecnológico, favoreciendo la generación de alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de desarrollo.