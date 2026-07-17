Persisten las alertas por nieve y viento en Mendoza: la cordillera continúa bajo condiciones extremas

La provincia de Mendoza continúa atravesando un escenario meteorológico adverso, especialmente en la zona de alta montaña, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una doble alerta: nivel naranja por intensas nevadas y nivel amarillo por fuertes vientos.

De acuerdo con el organismo, durante toda la jornada de este viernes persistirán las precipitaciones níveas en la cordillera, con acumulaciones estimadas entre 100 y 200 centímetros, aunque en algunos sectores estos valores podrían ser aún mayores.

El fenómeno estará acompañado por viento blanco, ráfagas intensas y una marcada reducción de la visibilidad, lo que incrementa el riesgo para quienes deban transitar por la alta montaña.

Vientos de hasta 100 kilómetros por hora

A las intensas nevadas se suma una alerta amarilla por viento que afecta a la cordillera mendocina. El SMN prevé vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.

Estas condiciones podrían dificultar la circulación y afectar la visibilidad, por lo que las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en las zonas de montaña y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Cómo estará el tiempo en el Gran Mendoza

Mientras la cordillera enfrenta un temporal de nieve, en el llano las condiciones serán mucho más estables. Para el Gran Mendoza se espera una jornada con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sudeste y precipitaciones aisladas, principalmente hacia el sur de la provincia.

La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. No se prevén nevadas en el área metropolitana.

El pronóstico para el fin de semana

Las condiciones invernales continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se pronostica cielo mayormente nublado, ambiente frío, probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima cercana a los 14°C. En la cordillera seguirán registrándose nevadas de variada intensidad.

En tanto, el domingo se mantendrá el tiempo frío, con una mínima de 2°C y una máxima de 14°C. También se esperan precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia, mientras que las nevadas persistirán en la alta montaña.