OSEP llevó adelante una jornada de controles oftalmológicos destinada a afiliados y afiliadas que residen en San Rafael. La atención estuvo a cargo de la doctora Gabriela Lonigro, quien realizó más de 50 controles en la sede territorial ubicada en Entre Ríos 345.

A pesar de las nevadas y las bajas temperaturas registradas en toda la provincia, la jornada se desarrolló con éxito y contó con una importante concurrencia de personas, mayores de 14 años, que pudieron acceder a este servicio de prevención y cuidado de la salud visual.

Los controles oftalmológicos son fundamentales porque permiten detectar de manera temprana alteraciones de la visión y enfermedades oculares que, en muchos casos, no presentan síntomas en sus etapas iniciales. De esta manera, un diagnóstico a tiempo puede evitar complicaciones e incluso prevenir la pérdida de la visión.

Entre los principales beneficios de realizar un control oportuno se encuentran:

– Detectar problemas de visión como miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia.

– Diagnosticar enfermedades como glaucoma, cataratas o retinopatía diabética, antes que ocasionen daños importantes.

– Controlar la salud visual de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo su aprendizaje y desarrollo.

– Identificar signos de enfermedades generales como diabetes o hipertensión arterial, que pueden manifestarse a través de los ojos.

– Mantener una buena calidad de vida, ya que una visión saludable resulta fundamental para estudiar, trabajar, conducir y realizar las actividades cotidianas.

En términos generales, se recomienda realizar un control oftalmológico al menos una vez al año, o con la frecuencia que indique el profesional tratante, especialmente en niños, adultos mayores y personas con diabetes o antecedentes familiares de enfermedades oculares.