Ola polar en Mendoza: recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y viajar seguros a la cordillera

Ante el pronóstico de frío intenso, heladas y posibles nevadas, Defensa Civil recordó las principales medidas para calefaccionar los hogares de manera segura, evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y extremar los cuidados al circular por rutas de montaña.

El ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas en Mendoza durante los próximos días. Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de Defensa Civil, brinda recomendaciones para prevenir accidentes tanto en los hogares como en las rutas, especialmente en las zonas cordilleranas, donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Durante los días de bajas temperaturas aumenta el uso de estufas, calefactores y otros sistemas de calefacción, por lo que las autoridades recordaron la importancia de adoptar medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no tiene color, olor ni sabor.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener una ventilación permanente de los ambientes, aunque sea mínima, verificar periódicamente el correcto funcionamiento de estufas, calefones, calefactores y chimeneas con un gasista matriculado, y controlar que las rejillas de ventilación permanezcan siempre despejadas.

Además, se insiste en no utilizar hornallas, braseros, parrillas o generadores eléctricos para calefaccionar ambientes cerrados, ya que pueden generar una peligrosa acumulación de monóxido de carbono.

También es importante reconocer los síntomas de una posible intoxicación, como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia o pérdida del conocimiento. Ante cualquiera de estas señales, se recomienda abrir puertas y ventanas de inmediato, salir al aire libre y solicitar asistencia médica.

Recomendaciones para viajar a la cordillera

Defensa Civil recuerda que antes de emprender un viaje hacia la cordillera es fundamental consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, debido a que pueden modificarse en pocas horas.

El uso de cadenas es obligatorio cuando las condiciones lo requieran. En los vehículos con tracción delantera, deben colocarse en las ruedas delanteras. En el caso de camiones con acoplado o semirremolque, se recomienda instalarlas en todas las ruedas traseras o al menos en la rueda izquierda, para mejorar la maniobrabilidad.

Asimismo, se aconseja circular a velocidad moderada, mantener distancia prudente con otros vehículos y evitar aceleraciones o frenadas bruscas, ya que el hielo y la nieve disminuyen la adherencia sobre la calzada. En caso de perder el control del vehículo, se recomienda intentar recuperarlo utilizando únicamente el volante, evitando maniobras repentinas.

Antes de salir a la ruta también se aconseja viajar con el tanque de combustible lleno, debido al mayor consumo que generan las bajas temperaturas, y llevar ropa de abrigo, alimentos, bebidas, una linterna con pilas, cable de arranque, soga, pala pequeña y elementos de remolque para afrontar posibles inconvenientes.

Si el vehículo queda detenido por la nieve, las autoridades recomiendan mantener la calma y no abandonarlo para buscar ayuda. Además, es fundamental verificar que el caño de escape permanezca libre de nieve para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Si el rescate se realiza por vía aérea, se aconseja limpiar el techo del automóvil y señalizar la ubicación con un paño de color.

Recomendaciones para quienes viven en zonas cordilleranas

Para los habitantes de las localidades de alta montaña, Defensa Civil recomienda prepararse con anticipación ante la persistencia de las bajas temperaturas y las posibles nevadas.

Entre las medidas preventivas se encuentra abastecerse de leña o combustible suficiente para mantener la calefacción del hogar, almacenar agua potable, alimentos no perecederos y contar con un botiquín de primeros auxilios y los medicamentos necesarios, especialmente en hogares donde viven personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se aconseja que las mujeres embarazadas con fecha probable de parto cercana planifiquen con anticipación un eventual traslado al domicilio de un familiar o a un lugar donde puedan acceder rápidamente a atención médica.

Las autoridades también recomiendan retirar la nieve acumulada en techos y otros sectores que puedan representar un riesgo, verificar el estado de la ropa de abrigo y disponer de linternas, radio AM/FM a pilas, velas, fósforos y baterías de repuesto para afrontar posibles interrupciones del suministro eléctrico.

Como medida adicional, se aconseja contar con sal gruesa o arena para mejorar la adherencia en accesos congelados y mantener una red de comunicación con vecinos para brindar asistencia o dar aviso ante cualquier emergencia.

Defensa Civil recordó que estas recomendaciones también son válidas para los vecinos de todos los departamentos de la provincia. Ante el pronóstico de bajas temperaturas y la posibilidad de nevadas en sectores del llano o de formación de hielo sobre calles y veredas, se aconseja extremar las precauciones al caminar y conducir para evitar accidentes, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.