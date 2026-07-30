¡Nunca es tarde para volver a estudiar!

El CEBJA N.º 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, invita a todas las personas que deseen retomar sus estudios a conocer su propuesta educativa.

* Nivel Primario: a partir de los 14 años.

* Nivel Secundario: a partir de los 16 años.

– Núcleo

Olascoaga 780 – San Rafael

Podés cursar y finalizar el Nivel Primario y el Nivel Secundario.

Requisitos de inscripción:

* Fotocopia del DNI.

* Acta de nacimiento.

* Certificado analítico incompleto o la documentación escolar disponible.

– Anexo Biblioteca Peñasco

Mitre 1233 – San Rafael

En este anexo podés cursar y finalizar el Nivel Primario.

– Anexo Escuela de Ajedrez – UTN

Mitre 366 – San Rafael

En este anexo tenés la posibilidad de completar el Nivel Primario y el Nivel Secundario.

¡Te esperamos!

Aprender no tiene edad. Siempre es un buen momento para volver a estudiar, alcanzar nuevas metas y construir un mejor futuro.