¡Nunca es tarde para volver a estudiar!

El CEBJA N.º 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, invita a todas las personas que deseen retomar sus estudios a conocer su propuesta educativa.
* Nivel Primario: a partir de los 14 años.
* Nivel Secundario: a partir de los 16 años.
– Núcleo
Olascoaga 780 – San Rafael
Podés cursar y finalizar el Nivel Primario y el Nivel Secundario.
Requisitos de inscripción:
* Fotocopia del DNI.
* Acta de nacimiento.
* Certificado analítico incompleto o la documentación escolar disponible.
– Anexo Biblioteca Peñasco
Mitre 1233 – San Rafael
En este anexo podés cursar y finalizar el Nivel Primario.
– Anexo Escuela de Ajedrez – UTN
Mitre 366 – San Rafael
En este anexo tenés la posibilidad de completar el Nivel Primario y el Nivel Secundario.
¡Te esperamos!
Aprender no tiene edad. Siempre es un buen momento para volver a estudiar, alcanzar nuevas metas y construir un mejor futuro.