Nuevo registro del gato andino en Mendoza: un hallazgo clave para la conservación de la especie

El ejemplar fue captado por cámaras trampa y aporta información clave para proteger a una de las especies más amenazadas del continente.

El Ministerio de Energía y Ambiente informó un nuevo registro de gato andino (Leopardus jacobita) en el departamento de Malargüe. El ejemplar fue captado por cámaras trampa instaladas en el Área Natural Protegida Cavernas de las Brujas, un hallazgo que aporta información valiosa para la conservación de una de las especies más amenazadas de América.

El registro fue obtenido durante los monitoreos que realizan guardaparques junto con investigadores, WCS Argentina, la Alianza Gato Andino y productores de la zona. Los datos permitirán ampliar el conocimiento sobre la distribución del felino y fortalecer las estrategias de protección en Mendoza.

Este descubrimiento se suma a otro avistamiento confirmado meses atrás en la misma área protegida y consolida a Malargüe como un territorio estratégico para la conservación del gato andino, una especie de hábitos esquivos que habita regiones montañosas de Argentina, Chile, Bolivia y Perú.

Un felino en peligro crítico El gato andino es considerado el felino más amenazado del continente. Se estima que quedan menos de 2.200 ejemplares en toda su área de distribución y la población de Mendoza tiene un especial interés científico por su singularidad genética.

El valor de los monitoreos Las investigaciones incluyen cámaras trampa, análisis genéticos y el aporte de pobladores rurales. Esta información permite identificar corredores biológicos y diseñar acciones para proteger tanto a la especie como a su hábitat.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, destacó que «cada nuevo registro representa mucho más que una fotografía. Es evidencia científica que nos permite comprender cómo se distribuye la especie, identificar los ambientes prioritarios para su conservación y fortalecer las políticas públicas destinadas a proteger uno de los mayores patrimonios naturales que tiene Mendoza».