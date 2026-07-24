Nuevo plazo para actualizar el RUT-SIA: hasta el 31 de julio

La renovación es una de las condiciones necesarias para acceder a los beneficios que contemplan las leyes de Emergencia Agropecuaria, al Fondo Compensador Agrícola y programas de apoyo provincial y nacional.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), dispuso una nueva extensión del plazo para renovar el Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA): ahora, la renovación se podrá realizar hasta el 31 de julio. Se trata de la actualización de la información sobre los cultivos, la superficie en producción y la titularidad de los establecimientos.

La actualización es indispensable para acceder a distintos beneficios destinados al sector agropecuaria, entre ellos los previstos por la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria 9083 y la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria 26509; el acceso al Fondo Compensador Agrícola y los programas extraordinarios de apoyo que la Provincia o la Nación implementen en caso de pérdidas generalizadas ocasionadas por contingencias climáticas.

Es importante tener en cuenta que los datos declarados en el RUT-SIA representan la información oficial para la temporada agrícola 2026-2027. Esto significa que, ante un evento climático adverso –granizo, helada u otro siniestro contemplado en la ley–, las tasaciones de daños se realizarán sobre las superficies y los cultivos informados en esta actualización. Por eso, declarar la información de manera precisa constituye una medida de protección económica para el productor.

La Ley Provincial 4438 establece que la inscripción en el RUT-SIA es obligatoria para todos los establecimientos agropecuarios de la provincia y que la información expresada sobre la superficie en producción y la titularidad de los establecimientos tiene carácter de declaración jurada.

¿Cómo realizar el trámite?

Este trámite debe realizarse en cada temporada. Si no hubo modificaciones respecto del año anterior, el productor debe optar por «renovación sin cambio». Silos hubo, debe hacer una «actualización».

Renovación sin cambios: cuando los cultivos, superficies y datos del titular son los mismos que el año anterior.

Actualización: cuando existe alguna modificación en esa información.

Se puede realizar a través de internet o de forma presencial. En el primer caso, a través del sitio web de la DCC (www.mendoza.gov.ar/contingencias/). De forma presencial, en las delegaciones y centros receptores del organismo, de lunes a viernes de 8 a 13.

Delegaciones de la DCC

* Norte: Boulogne Sur Mer 3050 1º piso, Ciudad. Tel (0261) 3854270/3854266.

* Este: Viamonte 1000, San Martín. Tel (0263) 4420365.

* Valle de Uco: Güemes 731 – Tunuyán – (0261) 157630940.

* Sur: Alsina 445, San Rafael. Tel (0260) 4438052.

* Oficina General Alvear: Tel (2625) 15643876.