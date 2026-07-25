Nuevo esquema tarifario de gas: cómo funciona el ajuste bimestral que reemplaza al modelo estacional

El Gobierno nacional formalizó una modificación clave en el sistema de ajuste del precio del gas que impactará directamente en las boletas de los usuarios residenciales e industriales.

A través de la Resolución 167/2026 de la Secretaría de Energía, se dispuso que los ajustes tarifarios dejen de ser estacionales para pasar a tener una periodicidad bimestral .

El cambio central radica en la frecuencia con la que se calculan e incorporan las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) . Este mecanismo técnico compensa la brecha entre el precio del gas estimado al inicio de un período y el valor que las distribuidoras efectivamente pagan a los productores en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Según la normativa vigente, estos traslados de costos deben realizarse de forma que no generen ni ganancias ni pérdidas para las empresas de transporte y distribución.

Hasta ahora, estas diferencias se acumulaban durante varios meses y se aplicaban de manera estacional (dos veces al año), lo que solía derivar en incrementos muy marcados en momentos específicos.

Con el nuevo esquema de actualización cada dos meses, el Ministerio de Economía busca que los ajustes sean más frecuentes pero de menor magnitud, dotando de mayor estabilidad al costo final que pagan los hogares.

Uno de los argumentos principales de la Secretaría de Energía es la necesidad de evitar el «doble efecto estacional». Bajo el sistema anterior, en invierno solía coincidir un aumento en la demanda de gas con una suba simultánea en el precio del fluido, generando saltos bruscos en el monto total de las facturas. El nuevo marco apunta a distribuir estos movimientos de manera más uniforme a lo largo del año.

Vigencia y aplicación

La medida entrará en vigencia con los cuadros tarifarios de agosto de 2026. Durante ese mes, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizará la determinación inicial bajo este nuevo esquema bimestral.

Esta modificación se mantendrá durante toda la emergencia energética, la cual fue declarada a finales de 2023 y se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según las autoridades, este ajuste en la administración de los mecanismos tarifarios es necesario ante la evolución de las cuencas productivas y las nuevas obras en el sistema de transporte, buscando asegurar la sustentabilidad financiera del sistema y sostener el flujo de inversiones.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/economia/nuevo-esquema-tarifario-gas-como-funciona-el-ajuste-bimestral-que-reemplaza-al-modelo-estacional-n5999827