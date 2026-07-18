Natalio Mema encabezó una agenda de trabajo en San Rafael con eje en el avance de la Ruta 143

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial dialogó con frentistas y comerciantes sobre el desarrollo de la obra en el ingreso a la Ciudad. Además, mantuvo encuentros con empresarios, emprendedores y referentes de distintos sectores productivos, visitó emprendimientos turísticos e industriales del departamento.

En el marco de una serie de actividades en San Rafael, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, mantuvo un encuentro con comerciantes y frentistas en la intersección de la Ruta Nacional 143 y calle Bentos, para escuchar las inquietudes surgidas a partir de la obra de refuncionalización y mejora del ingreso a la ciudad.

Durante la reunión, el ministro explicó el estado de avance de los trabajos y acordó una serie de medidas para disminuir las molestias que genera la intervención mientras continúan las obras. Entre ellas, se trabajará para finalizar el tramo urbano entre fines de agosto y principios de septiembre, reforzar la seguridad vial durante los cortes, mejorar la comunicación sobre el avance de la obra y revisar la planificación de los desvíos. Además, Provincia y Municipio evaluarán alternativas para aliviar el impacto económico que atraviesan los comercios de la zona.

La agenda incluyó también una visita a Sudamericana de Bebidas, donde Mema recorrió la planta y dialogó con sus directivos sobre innovación, competitividad y las oportunidades que representan la apertura de nuevos mercados y los acuerdos comerciales para la producción mendocina.

Posteriormente, el ministro compartió un encuentro con emprendedores, comerciantes y referentes de distintos sectores productivos de San Rafael, entre ellos, gastronomía, vitivinicultura, turismo, transporte, construcción, servicios, secaderos de fruta, concesionarias, profesionales y economistas. Durante la charla intercambiaron visiones sobre los desafíos del sector privado y las herramientas necesarias para fortalecer la inversión, el empleo y el desarrollo económico del Sur provincial.

Como parte de la recorrida, Mema visitó además el Museo y Hotel Posada Benelli, un emprendimiento turístico y cultural que recupera el patrimonio vinculado a la histórica marca italiana de motocicletas. El proyecto incluye una villa temática y alberga el tercer museo Benelli, reconocido oficialmente en el mundo y que se consolida como un atractivo turístico distintivo para San Rafael.