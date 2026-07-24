Música en vivo, danza y artes visuales: la oferta cultural para los próximos días

Del jueves 23 al domingo 26 de julio, los espacios culturales provinciales abrirán sus puertas con propuestas pensadas para diversos públicos y gustos.

La Subsecretaría de Cultura invita a mendocinos y turistas a disfrutar de una amplia programación que incluye música en vivo, teatro, danza, artes visuales y talleres en distintos espacios de la provincia.

A continuación, la grilla de actividades:

Viernes 24

De 16 a 19h. Taller de Tango y milonga

El taller es gratuito y está destinado a jóvenes y adultos, sin límite de edad. Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la biblioteca, en el horario del taller. Cabe destacar que la actividad cuenta con cupos limitados.

La propuesta está orientada tanto a personas sin experiencia previa como a quienes ya cuentan con conocimientos básicos y desean profundizar su práctica. A lo largo de los encuentros se trabajarán aspectos técnicos del baile, la coordinación, la postura, la escucha musical y la improvisación, elementos fundamentales dentro del lenguaje del tango y la milonga.

Además del aprendizaje técnico, el espacio promueve la construcción de un ámbito de encuentro e intercambio, donde el trabajo grupal y la práctica compartida ocupan un rol central. En este sentido, el taller busca generar un entorno accesible y participativo, favoreciendo la integración de nuevos públicos a esta expresión cultural.

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

16.30h. Charla y proyección del documental sobre la trashumancia.

A través de la fotografía y el cine documental, la propuesta pone en diálogo el territorio, la cultura de la trashumancia, invitando a descubrir un modo de vida que ha moldeado la identidad del sur mendocino.

La primera actividad será una charla sobre fotografía documental a cargo del fotógrafo malargüino Rolando Poblete, autor de la muestra.

Durante la charla se abordarán tres ejes principales:

– Storytelling en la fotografía rural de Malargüe – La idiosincrasia del criancero – La mirada del visitante sobre el ámbito rural. La actividad propone un espacio de reflexión sobre la fotografía documental como herramienta para preservar la identidad cultural, poner en valor el patrimonio y las tradiciones del sur mendocino, y fortalecer el vínculo entre cultura, territorio y turismo.

La jornada continuará con la proyección del documental “La última trashumancia” (Rumania, 2023), dirigida por Dragoș Lumpan. Este material fue filmado durante quince años en seis países, el documental introduce al espectador en el mundo de los arrieros trashumantes, una cultura ancestral hoy amenazada por el avance de la modernidad.

La actividad es gratuita, con cupos limitados por lo tanto para participar se requiere realizar una inscripción previa en el siguiente enlace.

Espacio Contemporáneo de Arte Sur – Enrique Sobisch (KM 0, San Rafael)

21h. Teatro. El frasco de las galletas, de Miguel Alejandro López

Una familia. Un secreto. Un encierro. Lestrigón gobierna su casa con reglas inquebrantables. Perla ya no sabe quién

es. Petra quiere escapar. Y Rocco está decidido a decir una verdad que puede cambiarlo todo.

Entre grotesco, humor y poesía, El Frasco de las Galletas nos enfrenta a una pregunta inquietante:

¿Cuánto tiempo puede vivir alguien dentro de una jaula sin olvidar que tiene alas?

Entradas a través de EntradaWeb.com.ar

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Vilma Rúpolo (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21h. Teatro. Saludos, yo

Adaptación de la obra Dear Evan Hansen. Iván es un adolescente que, como tantos otros, intenta encontrar su lugar en un mundo donde todo parece medirse en likes, respuestas inmediatas y versiones editadas de la realidad. Un hecho inesperado lo coloca en el centro de una historia que crece rápidamente.

Un musical sobre la necesidad de ser visto, el miedo a desaparecer en el anonimato y las consecuencias de lo que decidimos decir… y de lo que no.

Entradas disponibles en Entradaweb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Sábado 25

16h. Las artistas Montse Bassols y Noelia Álvarez brindarán una charla acerca de su muestra Umbral

La exposición plantea un diálogo que explora diferentes formas de vinculación con la naturaleza, la memoria y la imaginación. La pintura de Bassols se enfoca en paisajes expansivos donde el color y la luz oscilan entre la abstracción y la experiencia sensorial. En tanto, la obra de Álvarez complementa el recorrido con figuras y seres simbólicos en contextos oníricos.

Actividad gratuita.

Espacio de Arte Contemporáneo Eliana Molinelli (Esquina Gutiérrez y 9 de Julio)

18h. Danza. Taller y milonga itinerante «Nomadic milonga colora»

Nomadic milonga colora, un proyecto internacional e itinerante fundado por la artista suiza Mira Tschaeni que propone un cruce único entre la tradición del tango argentino y el arte contemporáneo.

La jornada contará con dos partes: el conversatorio “El abrazo en la soledad” y la práctica abierta “Tango y presencia”, un espacio diseñado para explorar la escucha, el movimiento y el encuentro sin necesidad de contar con experiencia previa ni asistir en pareja. Posteriormente, a partir de las 20:30 se dará inicio a la milonga tradicional con música de las grandes orquestas. Este bloque contará con el acompañamiento especial de la Asociación sanrafaelina de tango y de los organizadores de la clásica milonga «El Arranque».

Dictado por Mira Tschaeni y Elvio Ávila.

Actividad gratuita.

Espacio Contemporáneo de Arte Sur – Enrique Sobisch (KM 0, San Rafael)

20h. Encuentro de Danzas «Querencia Criolla»

El Ballet Querencia Criolla invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición del Encuentro de Danzas, una propuesta que reunirá sobre un mismo escenario a destacados grupos artísticos de distintos puntos de la provincia.

La jornada contará con la participación de elencos invitados que representarán diversos estilos de danza, promoviendo el intercambio cultural y el valor de la danza como herramienta de encuentro. Un espectáculo pensado para disfrutar en familia y celebrar la diversidad de nuestras manifestaciones culturales.

Entradas disponibles en EntradaWeb.com.ar

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

20.30h. Música. Fuera del tiempo espiral

Yasmín González presenta “Fuera del Tiempo Espiral”, una experiencia donde la música se encuentra con el ritual.

Las entradas se encuentran disponibles en www.entradaweb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

21h. Concierto de Abono 6 «Luces del Norte» Orquesta Filarmónica de Mendoza

Programa:

Jean Sibelius: Valse triste, Op. 44, Nº 1

Johan Kvandal: Concierto para flauta y orquesta, Op 22

Jean Sibelius: Sinfonía n.º 2 en Re mayor, Op 43

Director: M° Nicolás Rauss

Solista: Franco Gidoni, flauta

Entradas por www.entradaweb.com

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

Domingo 26

19.30h. Danza. Isade. Un escenario, mil emociones, danza flamenca

Entrada General: $15.000 por EntradaWeb.com.ar

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

20.30h. Música. La Contreras en el Teatro Independencia

La reconocida artista mendocina regresa a la sala mayor de la provincia para presentar una propuesta que entrelaza la tradición andaluza, los ritmos latinoamericanos, el jazz y las raíces cuyanas.

Tras una enriquecedora vivencia artística y personal en España, la exlíder y cofundadora de Simpecao reencuentra a su público mendocino con un repertorio nacido en el emblemático barrio del Albaicín, en Granada. Con la Alhambra como marco cotidiano, la cantautora compuso y seleccionó las piezas de este proyecto que dialoga entre el flamenco y las músicas de América Latina.

La velada contará además con la presencia especial del dúo Orozco Barrientos como invitados especiales, sumando su impronta a un concierto donde la identidad y el reencuentro con las raíces serán los ejes centrales.

Para esta presentación, Mariela Contreras estará acompañada en el escenario por una destacada formación integrada por Diego Romero en guitarra, David Harder en percusión, Gerardo Lucero en contrabajo, Gonzalo Gorordo en batería y Mariano Moreno en piano. El despliegue artístico se completará con la participación especial de Maru Gómez en baile, Diego Lorenzo en guitarra flamenca, Joel Barros en guitarra y Román Altamiranda en percusión.

Entradas disponibles en EntradaWeb.com.ar

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

21h. Música. Homenaje a Armando Talquenca

“Noche de Ecos” es el título del espectáculo que tendrá como protagonistas al ensamble instrumental formado por Pablo Budini, Juan Cruz Romero, Hugo Budini y Marcelo Narváez que acompañarán las interpretaciones vocales que estarán a cargo de Chacho Vargas, Juan Carlos Romero, Maximiliano Benenati, Sergio Martínez, Juan Villafañe, entre otros.

Entrada General: $12.000 por EntradaWeb.com.ar

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Tito Francia (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).