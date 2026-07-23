Municipios del Sur avanzan junto a la Provincia en la implementación de la Ley GIRSU

Representantes de General Alvear, San Rafael y Malargüe participaron en una jornada de trabajo junto al Ministerio de Energía y Ambiente para avanzar en la elaboración de los Planes Municipales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, en el marco de la implementación de la Ley Provincial GIRSU.

La Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente realizó un encuentro de trabajo en la Casa Salonia de General Alvear junto a representantes de los municipios de General Alvear, San Rafael y Malargüe. El objetivo es avanzar en la elaboración de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en el marco de la implementación de la Ley Provincial 9659.

La jornada fue encabezada por el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, y contó con la participación del secretario de Desarrollo y Promoción Departamental de General Alvear, Guillermo Modón, junto a equipos técnicos de los tres municipios del Sur provincial.

Durante el encuentro se coordinaron acciones y se definieron lineamientos comunes para fortalecer la gestión de residuos en la región, promoviendo un enfoque basado en la reducción, recuperación, reutilización y valorización de los materiales, en línea con los principios de la economía circular.

Leonardo Fernández destacó el trabajo que viene realizando General Alvear y el acompañamiento que brinda el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura destinada al tratamiento de residuos.

«Estamos colaborando con maquinaria y asesoramiento técnico para reacondicionar el relleno sanitario y optimizar la planta de tratamiento de residuos. Son acciones que buscan mejorar la eficiencia de todo el sistema», afirmó.

Estas jornadas forman parte del acompañamiento técnico que el Ministerio de Energía y Ambiente brinda a los municipios para facilitar la elaboración de diagnósticos locales, la definición de objetivos y la construcción de políticas públicas que permitan mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos en todo el territorio provincial.

Implementación de la Ley GIRSU

La Ley Provincial 9659 establece un nuevo marco para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Mendoza. Entre sus principales objetivos se encuentran la erradicación de basurales a cielo abierto, la remediación de sitios degradados, la reducción de la generación de residuos y la promoción de la economía circular mediante la reutilización, el reciclaje y la valorización de los materiales.

La normativa también dispone la elaboración de un Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y establece que cada municipio debe desarrollar su propio Plan Municipal, incorporando estrategias para la separación en origen, la recuperación de materiales reciclables, la inclusión de recuperadores urbanos y la utilización de indicadores que permitan medir el desempeño y los avances de cada sistema local.

En ese marco, el Gobierno de Mendoza continúa trabajando de manera articulada con los municipios para acompañar la implementación de la ley y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible y alineado con los principios de la economía circular.