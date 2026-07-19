“Mujeres del mismo barro”: una obra sobre la memoria, el deseo y la rebeldía de los cuerpos llega al Teatro Independencia

La función será el sábado 1 de agosto, a las 21, en la sala mayor de Mendoza, ubicada en Chile 1184 de Ciudad. La obra, dirigida por Mariela Scherbovsky y producida por Tamara Garay, reúne a veinte artistas mendocinas en escena. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.

El Teatro Independencia recibirá Mujeres del mismo barro, una propuesta de danza contemporánea que plantea un viaje coreográfico en el que el mito, la historia y la potencia de lo femenino se encuentran a través del cuerpo en movimiento.

La pieza invita a recorrer un universo simbólico atravesado por la memoria, el deseo, la libertad y la rebeldía. Inspirada en la figura de Carmen y resignificada a partir de una relectura vinculada con Lilith, la obra construye una puesta escénica en la que lo femenino aparece en sus múltiples dimensiones: aquello que arde, resiste, se transforma y vuelve a nacer.

Del exilio de Lilith a la libertad de Carmen

Bajo la premisa Del exilio de Lilith a la libertad de Carmen, la propuesta despliega una dramaturgia corporal intensa, en la que la danza se convierte en ritual, evocación y desafío.

Carmen aparece como un cuerpo encendido, pasional, libre y rebelde, atravesado por su propia intensidad. En el momento de quiebre, esa figura se transforma y da lugar a Lilith, una presencia más oscura, ancestral y poderosa, que amplía el sentido de la experiencia femenina.

Esta búsqueda se sintetiza en una imagen poética que define el espíritu de la puesta:

“Bailo sobre las cenizas de Lilith,

porque soy su eco, su herencia, su desafío.

Soy todas las que ardieron y aún siguen bailando”.

Una experiencia sensible y colectiva

Con lenguaje contemporáneo, Mujeres del mismo barro invita a reflexionar sobre la identidad, la libertad y las marcas que habitan los cuerpos. La obra pone en escena a mujeres que desean, resisten y se reinventan, y construye, desde la fragilidad y la fuerza de la tierra, una experiencia sensible, poderosa y profundamente colectiva.