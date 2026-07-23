Modo Testigo: así funciona el sistema en Mendoza para denunciar infracciones viales por WhatsApp

Con la reglamentación publicada en el Boletín Oficial comenzó la etapa preventiva del sistema previsto en la Ley 9701. Las imágenes y videos enviados por los ciudadanos serán utilizados con fines educativos y de concientización mientras avanza la integración de la herramienta a la aplicación Mendoza × Mí, prevista para el próximo mes.

El Gobierno de Mendoza avanza en la implementación de Modo Testigo, una herramienta prevista en la Ley 9701 —que incorporó el artículo 120 bis a la Ley Provincial de Tránsito 9024— para fortalecer la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial mediante el envío de fotografías y videos sobre conductas de riesgo observadas en la vía pública.

La reglamentación del sistema fue publicada en el Boletín Oficial mediante un decreto reglamentario y pone en marcha la primera etapa de implementación, de carácter preventivo y educativo. En esta instancia, se habilita un canal oficial de WhatsApp para recibir los registros, que serán utilizados con fines de concientización mientras avanza el desarrollo tecnológico que permitirá integrar la herramienta a la aplicación Mendoza × Mí.

La iniciativa busca fortalecer las acciones de prevención y educación vial mediante la colaboración de la ciudadanía, como complemento del trabajo que realizan diariamente los organismos de control y seguridad vial en toda la provincia.

Una implementación por etapas

La puesta en funcionamiento de Modo Testigo se realizará de manera progresiva. La primera etapa comienza con la habilitación de un canal de WhatsApp para la recepción de comunicaciones ciudadanas y tendrá un enfoque preventivo, educativo y de concientización vial.

A partir de ahora, los ciudadanos podrán enviar fotografías y videos al 261 5559592, disponible las 24 horas, para comunicar situaciones observadas en la vía pública que representen conductas de riesgo para la circulación.

Esta etapa preventiva permitirá poner en funcionamiento la herramienta, difundir su utilización entre los ciudadanos y generar material destinado a fortalecer las campañas de educación y concientización vial, mientras finaliza la integración tecnológica con la aplicación Mendoza × Mí.

El material será recibido por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia y contrastado con los requisitos previstos en la normativa vigente, a fin de determinar su publicación.

En esta instancia, las comunicaciones ciudadanas no darán lugar a sanciones. Aquellos registros que cumplan las condiciones establecidas podrán ser difundidos con fines preventivos, educativos y de concientización a través del canal oficial Modo Testigo, disponible en la web del Ministerio de Seguridad y Justicia, donde permanecerán publicados por un plazo máximo de 90 días. La difusión se realizará preservando la identidad de las personas involucradas y respetando la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

De acuerdo con la reglamentación, esta primera etapa tiene un carácter preventivo y educativo, orientado a promover conductas responsables y fortalecer las acciones de concientización vial en toda la provincia.

Trabajo técnico y desarrollo tecnológico

La implementación de Modo Testigo es el resultado de un trabajo técnico iniciado tras la promulgación de la Ley 9701, en abril de este año.

Desde entonces, el Ministerio de Seguridad y Justicia desarrolló mesas de trabajo junto con jueces viales de toda la provincia, autoridades de tránsito y equipos técnicos especializados para definir criterios comunes de implementación, procedimientos de análisis y mecanismos de validación de la información recibida.

El objetivo fue construir una herramienta con reglas claras, criterios uniformes y procedimientos compatibles con el funcionamiento de los distintos juzgados viales de Mendoza.

En paralelo, el Ministerio avanzó en el desarrollo de la segunda etapa del sistema, que estará integrada a la aplicación Mendoza × Mí y se prevé que esté disponible el próximo mes.

A diferencia de un simple mecanismo de recepción de imágenes o videos, esta nueva instancia incorporará herramientas de validación tecnológica que permitirán verificar automáticamente información asociada a cada registro, como la ubicación, la fecha, la hora y otros metadatos.

Esta funcionalidad fortalecerá la trazabilidad de la información aportada, contribuirá a mejorar la calidad de los registros recibidos y brindará mayores garantías para su análisis por parte de las autoridades competentes.

Una vez que la aplicación entre en funcionamiento, el Ministerio de Seguridad y Justicia dictará la resolución correspondiente para habilitar esa nueva etapa operativa.

Qué situaciones podrán comunicarse

A través de Modo Testigo podrán remitirse fotografías y videos vinculados a conductas de riesgo vial observadas en la vía pública, tales como maniobras peligrosas, utilización del teléfono celular durante la conducción, falta de uso del cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas, circulación indebida u otras situaciones contempladas por la normativa vigente.

El material deberá corresponder a hechos ocurridos en la provincia de Mendoza y cumplir las condiciones establecidas por la reglamentación para su eventual publicación.

Asimismo, el sistema está pensado para que la comunicación sea realizada por terceros que presencien la situación. El conductor involucrado no podrá registrar ni remitir material mientras conduce.

Al momento del envío se solicitarán el nombre, el apellido y el correo electrónico del remitente, datos que serán resguardados conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Canal oficial

Los registros que formen parte de esta etapa preventiva podrán visualizarse en el canal oficial Modo Testigo, disponible a través del sitio del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Una herramienta para fortalecer la seguridad vial

Modo Testigo incorpora una herramienta prevista por la legislación provincial que busca ampliar la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial, promover conductas responsables y fortalecer las acciones de prevención y concientización en toda la provincia.

Con la reglamentación publicada hoy, Mendoza pone en marcha la primera etapa de una herramienta que combina participación ciudadana, tecnología y educación vial. Durante los próximos meses, la incorporación de Modo Testigo a la aplicación Mendoza × Mí permitirá sumar nuevas funcionalidades orientadas a fortalecer la trazabilidad, la calidad y la validación de la información recibida.