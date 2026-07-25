Minería sustentable: Malargüe impulsa una jornada para aprender de los casos exitosos

El Intendente de Malargüe encabezó la presentación de una jornada sobre desarrollo minero sostenible y remarcó la necesidad de conocer las experiencias exitosas y los errores de otras provincias. El senador nacional Sergio Uñac será el principal disertante y compartirá el proceso minero desarrollado en San Juan.

La Municipalidad de Malargüe llevó adelante una jornada de reflexión y capacitación sobre el desarrollo de la minería sostenible, con el objetivo de generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que permitan fortalecer el crecimiento del sector en el departamento.

En ese marco, el Intendente Celso Jaque destacó la importancia de prepararse para el desarrollo de la actividad minera con una visión responsable. “Tenemos que ir preparándonos para las prácticas y conocer cuáles fueron, en otros lugares, las cosas buenas y las malas para evitar repetir errores. Es por ello que desde el Municipio decidimos comenzar una serie de jornadas relacionadas con el desarrollo de la minería de manera sostenible”, expresó.

El jefe comunal explicó que uno de los ejemplos más importantes del país es el de la provincia de San Juan, motivo por el cual fue invitado el senador nacional Sergio Uñac para compartir la experiencia de gestión y desarrollo minero de esa provincia.

Por su parte, Uñac sostuvo que el debate sobre la minería es un tema que no puede postergarse. “Es una materia pendiente que no se puede perder ni saltear. Existen errores históricos y también errores actuales en materia minera, por eso es fundamental aprender de esas experiencias”, afirmó.

El legislador también realizó un análisis de la situación económica del país y señaló que las economías regionales atraviesan un momento complejo. “Las economías regionales tienen un eje transversal: muchas se encuentran en un estado de abandono, con rentabilidades destruidas, empresarios en procesos de desaparición y una gran cantidad de personas con dificultades para acceder a un trabajo y llevar el sustento diario a sus hogares“, manifestó.

En ese sentido, destacó el impacto que tuvo la minería en San Juan. “La minería vino a marcar un antes y un después en nuestra provincia. En Malargüe la minería ya es una realidad y cuentan con suficientes ejemplos para evitar cometer los mismos errores y construir una minería verdaderamente sustentable”, señaló.

La jornada se realizó este viernes 24 de julio, a las 9:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, y contó con la participación del senador nacional Sergio Uñac como principal disertante.

La propuesta fue abierta al público en general y tuvo como objetivo promover el diálogo sobre el potencial de la minería como motor de desarrollo, la generación de empleo y la importancia de impulsar prácticas sustentables que favorezcan el crecimiento económico y el cuidado del ambiente.

Desde la Municipalidad destacaron que la actividad fue de acceso libre y gratuito, representando una oportunidad para que vecinos, estudiantes, profesionales, empresarios y referentes del sector conozcan distintas perspectivas sobre uno de los temas estratégicos para el futuro de Malargüe y de la provincia.