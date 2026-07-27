Milei celebra su gestión ante los productores rurales de Argentina con promesas y sin anuncios concretos

La exposición anual de la Sociedad Rural es un termómetro particular de la política argentina, al menos de un área clave para la economía del país. En ese tradicional escenario, entre animales y maquinaria agrícola, entre productores, terratenientes y trabajadores rurales, el presidente Javier Milei sabe que, a diferencia de sus antecesores peronistas, cuenta con respaldo: el sector agroganadero es uno de los grandes beneficiados por el modelo impulsado por la ultraderecha, junto a la minería, el petróleo y la intermediación financiera. En la ceremonia inaugural de la 138° edición de la muestra rural en Buenos Aires, Milei se presentó este domingo, arropado por aplausos y gritos de apoyo. Si bien no hizo anuncios concretos, prometió continuar bajando los aranceles a las exportaciones que tributa el sector, el reiterado reclamo de los empresarios rurales que, una vez más, debió escuchar el presidente.

“En diciembre de 2023 estaban atados de cuerpo entero y hoy vamos camino a terminar de liberarlos por completo”, les dijo Milei a los productores y dirigentes agropecuarios, mayoritarios entre un público que reunía también a autoridades provinciales, legisladores, altos funcionarios y magistrados.

Sin nuevas medidas para presentar, el presidente hizo un recuento de las que ya beneficiaron al sector durante sus dos años y medio de mandato, como la eliminación –aún parcial– del llamado cepo cambiario, la quita de aranceles y la marcada reducción de las retenciones a las exportaciones. “De las más de 16.000 reformas que llevamos hechas, más de 1.000 fueron para liberar al campo específicamente”, se ufanó. Gracias a esas políticas, dijo, el sector agropecuario atraviesa una etapa de crecimiento, con una cosecha récord, aumento de las exportaciones y una mayor rentabilidad.

Mariana Nedelcu (REUTERS)

El discurso que leyó Milei ensalzó a la ganadería y la agricultura como “las dos grandes fuentes de la riqueza nacional” y las describió como víctimas de la política “durante los últimos 100 años”: “En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, con cepo, con cupos, con prohibiciones de exportar, con precios máximos. Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina”. Luego, enfatizó las diferencias entre su gestión y las anteriores. “Ese es el campo que fue. Ese es el campo exprimido, atado de manos, castigado por el pecado de ser el más productivo […] Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, dijo, entre aplausos.

Según dijo el presidente, la reducción de los aranceles continuará de manera gradual y será financiada por la minería y el sector energético: “El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento del campo en las próximas décadas”.

En una mañana fría pero soleada, Milei había arribado al predio de la Rural, en el barrio de Palermo, poco antes de las 11 de la mañana. Llegó en una camioneta descubierta, acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y por sus ministros. Después atravesó a pie el predio central, la tierra donde esperaban para desfilar los animales premiados durante la exposición y los militares que integran el Regimiento de granaderos a caballo. Hasta ubicarse en su palco, el presidente saludó agitando sus manos hacia las tribunas, no colmadas como en otras ediciones.

El primer orador del acto fue el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Sus palabras combinaron el elogio a los “notables logros” del actual Gobierno con el repetido reclamo agropecuario. “Las cadenas productivas del campo han aportado a la economía nacional más de 83.000 millones de dólares” en el último año, aseguró. “Queda claro que cuando el campo demanda cambios justos a la política, lo hace porque tiene mucho para dar”. Y agregó: “Desde 2002 los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio, las retenciones. 215.000 millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, disminuyó ese monto”, matizó, antes de exigir que “las retenciones deben dejar de existir, por ley, para siempre”.

Mariana Nedelcu (REUTERS)

Después del acto central de la exposición rural, llegó la hora de los desfiles. Milei recorrió parte de las instalaciones y ofreció una entrevista al estudio montado por Radio Mitre en el mismo predio. Allí, dijo que cuando hay “equilibrio fiscal asegurado se van a volver a bajar” las retenciones a las exportaciones de productores agropecuarios. “Los impuestos los vamos a bajar en la medida que tengamos recursos –remarcó–. Si hay algo que odio son los impuestos”. También advirtió que las retenciones no llegarán a cero antes de que termine su actual gestión, sino en un eventual segundo mandato. Sus dichos dejaron planteada, implícitamente, una parte importante de lo que, dentro de un año, será su discurso en busca de la reelección.

Fuente:https://elpais.com/argentina/2026-07-26/milei-celebra-su-gestion-ante-los-productores-rurales-de-argentina-con-promesas-y-sin-anuncios-concretos.html