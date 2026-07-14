Milei busca instalar su agenda, pero choca con los límites de sus proyectos, el clima del Congreso y el Mundial

Javier Milei comenzó la semana reuniendo otra vez a sus legisladores para ratificar que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central constituye un objetivo superior del Gobierno. Parece claro que, de todos modos, ocuparía el segundo renglón del listado que empuja el Ejecutivo, detrás de la reforma electoral, pieza principal del plan reeleccionista. El tema es que, precisamente porque el oficialismo no logra articular en la práctica esa nómina de prioridades, el Congreso sigue exponiendo escasa actividad. Y la intención de instalar una agenda propia choca con los límites de las propias iniciativas si lo que se busca es generar interés social, con el agregado del Mundial en el máximo escalón de ansiedad colectiva.

El Presidente muestra interés personal en el tema del Banco Central y en ese línea, expone un despliegue llamativo para lo que suele ser su actividad en la Casa Rosada. Su mensaje a los bloques de LLA, y por extensión a los aliados del oficialismo, se cruza con el orden de prelación transmitido por Karina Milei: anulación de las PASO, un segundo capítulo de Inocencia Fiscal y el recorte de zonas frías con subsidios al consumo de gas. Las negociaciones no son fáciles y demandan tiempo, además de fotos, especialmente con jefes provinciales y socios legislativos. Eso, sin contar el efecto negativo de las internas sobre las tratativas con otros espacios.

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El oficialismo -en rigor, sus operadores- transmiten la idea de que los primeros pasos para “recuperar” iniciativa política dejaron atrás los costos provocados por el caso Adorni, cuyo desarrollo judicial -incluidos los tiempos- alimentan interrogantes, en reserva, al igual que consideraciones sobre el daño. Se verá, pero en sentido práctico, los bloques libertarios deben ajustar sus movimientos para salir del estado de virtual inactividad del Congreso, primero por la serie del ex jefe de Gabinete y ahora por las dificultades prácticas del oficialismo.

Milei convocó a los diputados y senadores de la LLA para anticiparles lineamientos del proyecto sobre el Banco Central, algo que como título había planteado hace pocos días en un encuentro similar, convocado por Karina Milei con el pretexto formal de presentarles a Diego Santilli ya como jefe de Gabinete. Fue un gesto para exponer su afirmación de poder. Los legisladores esperan ahora que finalmente el proyecto cobre forma y llegue a sus manos. La explicación es que está en el tramo último de elaboración, tarea a cargo de Luis Caputo y Santiago Bausili, con aportes de Federico Sturzenegger.

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En la oposición, la espera es matizada por recelos, al margen de las chicanas sobre declaraciones mileistas de otros tiempos que hablaban del fin del Banco Central. El énfasis en garantizar la autonomía efectiva de la entidad hace ruido frente al funcionamiento de Bausili, apegado a Economía. Pero por el momento, todos están aguardando la letra de la iniciativa, fuera de la renovada carga sobre la gestión kirchnerista y con la mirada puesta, a la vez, en los alcances del mecanismo local de shutdown que anticipan desde el Gobierno.

La cuestión inmediata es otra. Son varios los proyectos que por diferentes razones están trabados o muestran tibios avances. El Senado tiene previsto sesionar el jueves, aunque circulan dudas sobre el quórum, y no especialmente por alguna movida de la oposición. Es una especulación que alude a posibles ausencias de legisladores después de las semifinales del Mundial -que paralizarán todo el miércoles- y la cercanía del receso de invierno.

El temario, desde ya, expone los objetivos y también los problemas del oficialismo. El punto central es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, largamente demorado y recortado o modificado en varios tramos del articulado. Por debajo, asoma la línea judicial desplegada por el oficialismo desde que Juan Bautista Mahiques encabeza el ministerio de Justicia. Algunos pliegos enviados por el Ejecutivo alimentan miradas sobre intereses que trascienden la valoración de antecedentes. Esta vez, se trataría del mantenimiento en el cargo de un camarista del fuero laboral con edad para jubilarse. No habría margen para demorar el pliego.

Figuran en la columna de pendientes otros proyectos del Gobierno, entre los que se destaca el recorte de subsidios al consumo de gas en zonas frías. Es una negociación complicada, que incluye un tema ajeno al gas y que cuesta cerrar por la resistencia de gobernadores de provincias afectadas por la iniciativa. Son reparos que no compensarían apoyos de mandatarios beneficiados en el rubro de energía eléctrica. El texto de Inocencia Fiscal II todavía no fue enviado y su tratamiento derivaría para agosto.

Por encima de todo, el interés del mileismo está puesto en la reforma electoral y, es sabido, especialmente en la anulación de las PASO. A diferencia de los otros proyectos mencionados, el sistema de primarias vigente ofrece al oficialismo al menos un punto de contacto con el interés de franjas de la sociedad, según diversas encuestas: impacta el tema de los fondos que demanda. Y la cuestión del “gasto de la política” va de la mano con el mal o escaso uso de este mecanismo de selección de candidatos. Llamativo: el peronismo, en etapa inicial del kirchnerismo, impulsó la ley en base a su interés del momento, pero prefirió el armado de listas en los escritorios en lugar de las votaciones entre sectores internos.

Con todo, no es una negociación sencilla y lo viene registrando Santilli, en los contactos con gobernadores, a pesar de las imágenes de sintonía con la Casa Rosada. Es una iniciativa a la medida del plan libertario, un tanto anticipada y -como otros movimientos- atada al objetivo de “dejar atrás” el caso Adorni. Fuera del texto enviado al Congreso, fue sumada la idea regresiva de las listas colectoras. Por ahora, no cierran los números, más allá de las desconfianzas internas. Supera la tensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich, mientras desde las cercanías de Santiago Caputo celebran la intención de negociar con los jefes provinciales, aunque con un toque ácido porque reivindican la idea como propia y previa a la decisión de la secretaria General.

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Los gobernadores no presentan un cuadro homogéneo. Y hasta algunos aliados expusieron rechazo al planteo del Ejecutivo, entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo, el mendocina Alfredo Cornejo, el jujeño Carlos Sadir. Otros más alineados, como el catamarqueño Raúl Jalil apoyan, aunque advierten sobre la necesidad de un fuerte consenso para cambiar la ley electoral. Y hasta se agregan señales de respaldo, aunque algo ambiguas. El más reciente interlocutor de Santilli fue el sanluiseño Claudio Poggi, sin peso en el Congreso, que expresó respaldo a la anulación pero dejó abierta también la alternativa de la suspensión.

Por ahora, el final que espera el Gobierno no está cerrado. Pero ni las demoras con sus proyectos, ni los cambio a negociar, ni los éxitos, ni las frustraciones impactan mucho en estas horas. Se viene la definición del Mundial. Y la Selección está ahí.

Fuente:https://www.infobae.com/politica/2026/07/14/milei-busca-instalar-su-agenda-pero-choca-con-los-limites-de-sus-proyectos-el-clima-del-congreso-y-el-mundial/