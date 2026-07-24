Mercosur-Unión Europea: el CONICET y agencias de ciencia e innovación de Brasil impulsan una alianza estratégica para fortalecer el desarrollo científico regional

Representantes de las principales instituciones de ciencia y tecnología de ambos países avanzaron en una agenda común para consolidar capacidades compartidas, promover la innovación y potenciar la inserción regional en las cadenas globales de conocimiento.

El presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Daniel Salamone, recibió en la sede central del organismo a autoridades de las principales instituciones brasileñas de promoción de la ciencia, entre ellas fundaciones estaduales de apoyo a la investigación. Con una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación regional y promover la integración entre las agencias de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I) del sur del Mercosur, la iniciativa busca consolidar capacidades científicas y tecnológicas compartidas que contribuyan al desarrollo regional en el nuevo contexto generado por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La reunión contó con la participación de autoridades y representantes de la Fundação Araucária, el Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), las fundaciones de apoyo a la investigación de los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, la Universidad Federal de Paraná y el CONICET.

Por la delegación brasileña participaron el presidente de la Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig; el presidente de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), Odir Antonio Dellagostin; el presidente de la Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (FAPESC), Valdir Cechinel Filho; la directora de Cooperación Internacional del Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), Maria Zaira Turchi; el director científico de la Fundação Araucária, Márcio Spinosa, y la profesora de la Universidad Federal de Paraná, Graciela Bolzon. En representación del CONICET participaron la asesora de Presidencia, Mariana Fernández Taranco; el miembro del Directorio, Walter Sione; y el gerente de Vinculación Tecnológica, Gustavo Schötz.

Durante la jornada se desarrolló un espacio de diálogo centrado en la propuesta de un Consorcio para la integración de las agencias de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sur del Mercosur para la preparación científica y el desarrollo regional, concebida como una plataforma de cooperación destinada a fortalecer las capacidades científicas regionales, promover proyectos conjuntos, impulsar la formación de recursos humanos altamente calificados y generar respuestas coordinadas frente a desafíos estratégicos compartidos, en el contexto de la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Bajo esa premisa, la ciencia, la tecnología y la innovación son consideradas herramientas fundamentales para incrementar la competitividad, promover la innovación y potenciar el desarrollo económico y social de la región. En ese sentido, la articulación entre las instituciones responsables del financiamiento y la gestión de las políticas científicas permitirá ampliar las oportunidades de cooperación, favorecer la internacionalización de la investigación y fortalecer la inserción regional en cadenas globales de conocimiento.

Durante el encuentro, el titular del CONICET, Daniel Salamone, señaló: “El contexto que abre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades científicas y tecnológicas a través de alianzas estratégicas entre las instituciones de la región. La cooperación internacional es un instrumento fundamental para potenciar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y generar respuestas conjuntas a desafíos que trascienden las fronteras de cada país.”

Y sumó: “La articulación entre organismos de ciencia y tecnología de Argentina y Brasil nos permite aprovechar fortalezas complementarias, impulsar proyectos de investigación con impacto regional y profundizar la vinculación tecnológica con el sector productivo. Trabajar de manera coordinada no solo fortalece nuestros sistemas científicos, sino que también contribuye a construir una región más competitiva, innovadora y preparada para integrarse a las cadenas globales de conocimiento”.

A su turno, el presidente de la Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig, sostuvo: “Es fundamental seguir fortaleciendo los vínculos en ciencia y tecnología entre los estados del sur de Brasil -Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, que en conjunto suman más de 30 millones de habitantes- y el CONICET de Argentina, una institución cuya excelencia en investigación ha quedado demostrada a lo largo de décadas. Nuestro objetivo es, precisamente, estrechar estos lazos, pues creemos necesaria una alianza entre los organismos de ciencia y tecnología del Cono Sur para prepararnos ante la futura asociación con la Unión Europea”.

Y agregó: “Es preciso organizarnos mejor, conocernos más a fondo y colaborar de manera más estrecha; tanto Argentina como Brasil cuentan con sistemas de ciencia y tecnología integrados por científicos de gran nivel, capaces de contribuir significativamente al desarrollo regional -especialmente en el marco del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay)- y de participar eficazmente en la cooperación internacional necesaria”.

En relación a la visita de las autoridades de los institutos de ciencia y tecnología de los estados del sur de Brasil y del CONFAP, que nuclea dichas organizaciones a nivel nacional en Brasil, el integrante del Directorio del CONICET, Walter Sione, sostuvo: “Es de gran importancia porque permite a CONICET avanzar un camino y agenda de cooperación regional. Durante el encuentro dialogamos sobre estrategias para facilitar la movilidad de investigadores, sobre instancias de capacitación conjunta por ejes temáticos que son base para alianzas futuras y también sobre posibles estrategias de financiamiento de proyectos en temas de interés regional. Con la mirada puesta en la oportunidad que nos brinda el acuerdo Mercosur-Unión Europea coincidimos en que nuestros sistemas científicos y tecnológicos deben trabajar de manera conjunta y ser aliados claves del sector productivo para anticiparse y dar soporte basado en evidencia, frente a la complejidad de las normativas y estándares que estos acuerdos plantean”. Y añadió: “Coincidimos que a nivel regional compartimos desafíos en temas de salud, agroindustria, ambiente, eficiencia energética, transformación digital, entre otros, por lo que resulta necesario ampliar la colaboración regional”.

Por su parte, el presidente de la FAPESC, Valdir Cechinel Filho, sostuvo: “Esta relación más estrecha entre las Fundaciones Estatales de Investigación (FAP) de la región Sur y el CONICET de Argentina es fundamental para comprender nuestros respectivos potenciales, necesidades y desafíos, así como para trabajar en conjunto, dadas las numerosas similitudes que compartimos. Al unir fuerzas, nos fortalecemos y obtenemos oportunidades mucho mayores para construir el futuro de nuestras naciones. Por tanto, más allá del desarrollo de recursos humanos, existen áreas comunes que justifican la colaboración, y eso es precisamente lo que estamos abordando en esta reunión”.

Recorrida por institutos

Como parte de la agenda, junto a las autoridades del CONICET, la delegación brasileña recorrió tres institutos de referencia del Consejo para conocer de primera mano sus capacidades de investigación, infraestructura científica y líneas de trabajo, así como explorar futuras oportunidades de cooperación entre grupos de investigación de ambos países. La recorrida estuvo orientada a mostrar el potencial del sistema científico argentino en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico y la innovación.

La primera visita tuvo lugar en el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA, CONICET-Max Planck Partner) donde fueron recibidos por su director, Damián Refojo y uno de los responsables de investigación y Miembro Científico Externo de la Sociedad Max Planck, Eduardo Arzt, quienes presentaron el modelo de cooperación científica internacional que dio origen al instituto y sus principales líneas de investigación en cáncer, biología molecular, neurociencias y biología de sistemas.

Asimismo, la delegación visitó el Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), donde fue recibida por su director, Fernando Stefani, quien presentó las principales líneas de investigación que desarrolla el instituto en bionanociencias, biología estructural, nanotecnología y biomedicina. Durante la recorrida por los laboratorios, las autoridades brasileñas conocieron de primera mano las capacidades científicas y tecnológicas del centro, así como algunos de sus desarrollos orientados al estudio de biomoléculas, enfermedades complejas y nuevas estrategias terapéuticas, explorando posibles oportunidades de cooperación científica entre equipos de investigación de ambos países.

Luego, la comitiva visitó el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-Fundación IBYME), donde su director y su vicedirectora, Norberto Zwirner y Karina Mariño, respectivamente, junto a la secretaria de la Fundación IBYME, Damasia Becu-Villalobos, expusieron las capacidades científicas del instituto, reconocido por sus investigaciones en inmunología, inmuno-oncología, biología molecular y celular, neurociencias, endocrinología, reproducción y medicina experimental. Durante el encuentro se compartieron algunos de los desarrollos que la institución lleva adelante en investigación biomédica con potencial aplicación en salud humana. También, recorrieron GALTEC, una empresa argentina de base tecnológica creada por el investigador del CONICET Gabriel Rabinovich junto a colegas del Consejo y profesionales de distintas disciplinas. El objetivo de GALTEC es el desarrollo de estrategias terapéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

Dentro del sistema científico brasileño, las instituciones participantes desempeñan un papel estratégico ya que la Fundação Araucária impulsa el desarrollo científico y tecnológico del estado de Paraná mediante el financiamiento de proyectos, becas e infraestructura; el CONFAP articula las políticas de las 27 fundaciones estatales de apoyo a la investigación e impulsa la internacionalización de la ciencia brasileña; mientras que FAPERGS y FAPESC promueven programas orientados a la innovación, la biotecnología, la inteligencia artificial, el emprendimiento científico y la vinculación entre universidades, centros de investigación y el sector productivo.