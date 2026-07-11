Mendoza volverá a ser sede del torneo de fútbol amateur más importante del mundo

Mendoza fue confirmada como sede de una nueva edición del torneo internacional de la Asociación de Fútbol Internacional Amateur (AFIA), la organización de fútbol máster más grande del mundo. El encuentro –que regresará a Sudamérica en 2027– se desarrollará del 25 de septiembre al 3 de octubre y combinará deporte, turismo y experiencias de primer nivel.

«La elección de Mendoza por parte de la AFIA ratifica el posicionamiento internacional que ha alcanzado nuestra provincia para la realización de grandes eventos deportivos y turísticos», comentó la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

«Este tipo de encuentros genera un importante impacto económico, porque moviliza a cerca de 700 visitantes que utilizan alojamiento, gastronomía, transporte y disfrutan de nuestra amplia oferta de experiencias», agregó la funcionaria. Además, comentó que esta actividad «nos permite seguir mostrando al mundo todo lo que Mendoza tiene para ofrecer como destino durante todo el año».

Cabe destacar que si bien se trata de un evento deportivo, tiene un gran impacto turístico, ya que los participantes se quedarán en Mendoza por 7 días. Desde la organización destacaron que “esto es algo diferente a cualquier otro evento, la larga estadía.”

Desde AFIA aclararon que el grupo de visitantes está formado por atletas y por sus familias, “por eso llegará tanta gente. Cuando no están jugando al fútbol estarán visitando las atracciones del destino.”

También agregaron que la institución cerró un acuerdo con el Gobierno de Mendoza para la utilización del Estadio Malvinas Argentinas, lo que demuestra la importancia de este encuentro.

Torneo de AFIA

La AFIA cuenta con más de 100 ediciones organizadas y convoca a miles de futbolistas amateurs de entre 35 y 70 años, quienes participan junto a sus familias y acompañantes en competencias que se complementan con propuestas turísticas y culturales.

Para Mendoza –sede de la 105° edición del evento AFIA– la realización de este torneo representa una importante oportunidad para fortalecer el turismo, ya que generará un significativo movimiento en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y atractivos turísticos de toda la provincia. Además, permitirá seguir mostrando al mundo la calidad de su infraestructura, la hospitalidad de sus servicios y la diversidad de sus paisajes.

El torneo de 2027 marcará la quinta edición de la AFIA en Argentina. Anteriormente, la competencia se disputó en Buenos Aires en 1990, 1998 y 2006, mientras que Mendoza fue sede en 2007. El regreso a la provincia reafirma la confianza de la organización en la capacidad local para recibir eventos internacionales de gran convocatoria.

La expectativa por esta nueva edición ya es alta: cerca de 40 equipos de prácticamente todos los estados de Brasil y de otros países manifestaron formalmente su interés en participar, anticipando una importante convocatoria internacional.

Presentación oficial del calendario

Rogerio Donato, presidente y fundador de AFIA comentó que “como primer paso hacia este gran encuentro, el jueves 9 de julio, a las 18 (hora Brasilia) se realizó el lanzamiento oficial del calendario de la AFIA Mendoza 2027, ante cerca de 70 líderes de grupos estratégicos de todo Brasil, responsables de grupos de entre 40 y 100 personas.”

El referente internacional en fútbol amateur enfatizó en que la institución “tiene 37 años de operación. En abril pasado realizamos el evento 100 de AFIA y Mendoza será nuestro 105º evento”.

Categorías oficiales

La AFIA organiza sus competencias en distintas categorías, de acuerdo con la edad de los jugadores:

Bronce (40+): se permiten hasta 6 jugadores de campo de 35 años o más y hasta 2 arqueros de 30 años o más.

Plata (45+): se permiten hasta 6 jugadores de campo de 40 años o más y hasta 2 arqueros de 35 años o más.

Oro (50+): se permiten hasta 6 jugadores de campo de 47 años o más y hasta 2 arqueros de 40 años o más.

Platino (55+): se permiten hasta 6 jugadores de campo de 50 años o más y hasta 2 arqueros de 45 años o más.

Diamante (60+): se permiten hasta 6 jugadores de campo de 57 años o más y hasta 2 arqueros de 50 años o más.

Zafiro (65+): no se permiten excepciones para jugadores de campo y se admiten hasta 2 arqueros de 58 años o más.

Rubí (70+): no se permiten excepciones para jugadores de campo y se admiten hasta 2 arqueros de 64 años o más.

Cabe destacar que se espera la participación de entre 21 y 24 equipos en Mendoza.