Mendoza suma más de 1.000 nuevos cupos gratuitos de capacitación laboral para fortalecer la empleabilidad

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, abrirá entre julio y septiembre una nueva oferta de formación en oficios y competencias técnicas vinculadas a la demanda del sector privado, con propuestas distribuidas en distintos departamentos de la provincia.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, continúa fortaleciendo su política de formación para el trabajo con una nueva agenda de capacitaciones gratuitas que, entre julio y septiembre, pondrá a disposición de los mendocinos más de 1.000 cupos en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa busca brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de inserción laboral, mediante propuestas de formación diseñadas a partir de las necesidades reales del sector productivo y orientadas a responder a la creciente demanda de perfiles técnicos calificados.

Una de las características centrales de esta política pública es que la oferta de capacitación se construye en articulación con el sector privado. Empresas, cámaras empresariales, sindicatos, universidades, municipios e instituciones intermedias participan en la identificación de los perfiles laborales más requeridos, lo que permite desarrollar programas de formación alineados con las demandas actuales del mercado de trabajo.

Este modelo de trabajo conjunto apunta a reducir la brecha entre las competencias que requieren las empresas y la formación disponible, generan mayores oportunidades de empleo y fortalecen la competitividad de los distintos sectores productivos de Mendoza.

Capacitaciones que ya están en marcha

Durante 2026, el Ministerio de Producción ha sostenido un amplio programa de formación en toda la provincia con cursos que actualmente se desarrollan en oficios y actividades estratégicas, entre ellas, barbería, barista, instalación de cámaras de seguridad y alarmas, soldadura de alta precisión, tornería digital, limpieza de áreas de perforación, producción textil, instalación de aires acondicionados y el programa Mujeres de Acero, orientado a la formación de mujeres en el sector metalmecánico.

Estas propuestas se implementan en conjunto con municipios, empresas, instituciones educativas y organizaciones intermedias, ampliando el acceso a oportunidades de capacitación en todo el territorio provincial.

Como parte de la programación prevista para el tercer trimestre del año, se incorporarán nuevas capacitaciones en distintas regiones de Mendoza:

Electricidad domiciliaria, en la Zona Este, Valle de Uco y Ciudad.

Instalación de paneles solares, en Lavalle y Tupungato.

Auxiliar de gasista, en la Zona Este y Valle de Uco.

Clarkista, en el Gran Mendoza.

Instalación de sistemas de riego por aspersión, en Tupungato, Tunuyán y Lavalle.

Buenas prácticas agrícolas, en General Alvear y Las Heras (Uspallata).

Operación de tractores agrícolas, en Luján de Cuyo y San Martín.

Edición de video y marketing digital, en municipios de la Zona Sur.

Sistemas constructivos alternativos, para residentes de Luján de Cuyo y Maipú.

Capacitación presencial en desarrollo de videojuegos, en el marco de la Jam de Invierno.

Una política pública orientada a generar oportunidades

Todas las capacitaciones son gratuitas y otorgan certificación al finalizar el cursado. Están dirigidas principalmente a personas desempleadas o que buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad, priorizando especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores que necesitan fortalecer sus competencias para acceder al mercado laboral.